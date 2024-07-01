新政兩年｜的士司機比卡超裝飾車廂化解矛盾：網約平台是大勢所趨

特首李家超上任兩周年，的士業仍是繞不過的難題，近年更成為眾矢之「的」，司機乘客紛爭不止，與白牌車之間爭議不斷，唯一有共識的，是的士業要作出改變，正如運輸及物流局局長林世雄所言「唔變都唔得」。



面對司機乘客劍拔弩張的關係，夜更的士司機邱均明（Edward）另闢契徑經營一架「比卡超」的士，用神奇魔力的小精靈輕而易舉化解雙方怒氣，只因他不希望乘客有不快經驗，「我盡量會令佢開心落車。」



近年受到疫情及復常後北上搶客壓力，他數年前加入Uber Taxi行列，相信網約的士是大勢所趨，指發現平台管理能做到一層緩衝，形容街客及Uber Taxi客態度分別明顯，後者司機乘客都變得更有禮貌，「知你架車咩車牌、咩司機、用咩平台都放心咁坐。」



求變是改革動力。港澳辦主任夏寶龍提示香港要積極「識變、應變、求變」，「在變局中打開發展新天地」，中聯辦主任鄭雁雄最新也談到香港要準確把握「六變」，「浴火重生，迎來各項事業前所未有發展變化。」新一屆政府上任兩年來積極尋找求變之道，同時，求變術早在民間每個角落動起來。《香港01》「求變在民間」系列將一個個民間自強求變故事帶給讀者，見證以靈活多變見稱的香港人如何再次展現民間求變精神。

《求變在民間》系列之十

由導遊轉夜更的士司機 16年親歷市旺市衰

要在逆流中生存，只能改變自己適應環境。變化對47歲的邱均明而言並不陌生，他原本是一名導遊，帶領團友到世界各地旅遊，長期在外令他過時過節無法與家人團聚，為陪伴家人，他於2008年轉行成為夜更的士司機，一做便是16年。他說，當時選擇的士司機因覺得簡單易做，「可以周圍去，但又限係香港。」

16年來見高山低谷，他表示，2017、18年時自由行客多，市道較旺，到2020年疫情爆發工作只能「做下停下」，生意直插谷底，「無生意，幾個鐘先得一至兩個客，一日收入只有以前兩三成。」

通關後生意差過疫情時 周末客量少一半

疫情持續數載，到通關又遇到北上消費潮，邱均明形容當時生意「平平凡凡」，夜更的士生意差又難請人，通關後周末客量較以往少一半，「疫情反而困咗好多人留港消費，有啲司機話覺得（疫情期間）仲好過開咗關，當時出得嚟玩都係高消費群，出入會坐的士，開關後明顯差好遠。」

加入網約車行列 更着重重視客人

不甘平凡便要求變，邱均明表示，生意不景時會不斷增長知識，多與乘客交流。他坦言近年聽到不少的士負面新聞，「我唔希望坐我車唔愉快，我盡量會令佢開心落車，唔會唔開心咁落車！」隨網約平台悄悄在疫情中不斷壯大，邱在朋友介紹下加入Uber Taxi行列。

他指加入Uber Taxi後可利用應用程式接單，司機及乘客雙方都更容易憑定位找到對方，又形容網約乘客與街客相差好遠，因有管理下雙方更加互相尊重有禮，「有時唔小心得罪客，可能覺自己唔啱，但個體戶咁做，就會覺算啦一個客無咗第二個，（網約車）嘅客係回頭客，所以更着重重視客人。」

街客同Uber客最大分別係態度，乘客有時唔信司機，可能受啲陰影影響，上車會有隔膜；但（網約客）知你架車咩車牌、咩司機、用咩平台都放心咁坐。 的士司機邱均明Edward

認為的士最大競敵不是Uber 而是港鐵

邱均明認為，近兩年網約車成為的士業不可或缺部份，早前曾有大型網約平台故障，當時以為會出現海量街客，故嘗試在街截客，卻發現普遍都習慣叫車。他說，若無網約車平台便須靠「Call台」，再退一步就要到的士站排隊，但車龍太長阻塞其他車時，警方會到場趕車甚至抄牌，認為近年對乘客及司機兩方面而言，網約車都已變得不可或缺。

的士業與Uber之爭甚囂塵上，政府7月會公布規管網約車法例框架。面對兩方角力，作為Uber Taxi司機的邱均明認為，競爭在運輸業所有類別都有，但最大競敵應是港鐵，鐵路發展才是導致的士、小巴、過境巴士等萎縮元凶。

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要令乘客開心首先令自己開心 一車有40隻比卡超

與乘客之間關係是的士業需要解決的難題，要令乘客開心首先令自己開心，邱均明稱十分喜歡日本動畫Pokémon中的比卡超，2016、17年買了一隻比卡超公仔裝飾車廂，受到乘客鼓勵，之後不時在網上或店舖看到都會淨一隻，現時車廂內軚盤、安全帶、地氈，甚至在比卡超急救包中備有比卡超小童口罩，以便乘客不時之需，粗略點算，車內有逾40隻比卡超。

他形容比卡超是一隻有神奇力量的精靈，可控制司機及乘客的情緒，雙方都變得熱情，「會同客傾吓偈問佢鍾唔鍾意，九成客都鍾意。」遇到熱情粉絲時，他也會贈送比卡超小禮物，也不時有乘客詢問能否「打卡」放上網，「我話隨便影，有客個朋友坐過，佢坐到又會即刻打返畀個朋友，話好開心、今次輪到我。」

司機與乘客近年關係愈發緊張，他稱不敢教導同行，但認為要明白的士司機是服務業，需要有基本禮貌，不能覺得自己是老闆。