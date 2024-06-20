屠龍小隊案．五｜多名調查警員作供　辯方質疑曾向被告施水刑迫供

屠龍小隊與另一激進組織涉串謀計劃在2019年12月8日進行大行動，包括在灣仔一帶引發炸彈及開槍殺警，6男1女被告否認控罪受審。控方早前先後傳召3名認罪證人，包括屠龍小隊隊長黃振強、激進組織成員彭軍壕，及原被安排作「槍手」的蘇緯軒作證。



控方亦傳召了多名有份調查本案的警員作供，並有播出被告李家田的會面錄影，李在會面中承認曾試槍。惟辯方盤問調查的警員時，指李被捕時曾被施「水刑」，李在被恐嚇下才招認。



辯方律師亦質疑不同被告和證人被捕時曾被毆打和恐嚇，代表被告賴振邦的律師指，賴被捕後曾被迫飲滴露及酒精，被帶到警署助查時，曾被要求脫光衣服蹲在牆邊，賴最終需獲放行，但有警員向他稱：「放你出去，但會同出面啲人講你篤灰。」警員一概否認。



屠龍小隊案・專頁

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

李曾在警誡下認有試槍

控方傳召有份拘捕被告李家田的警員作供，他指李於2020年6月11日在上水的家被捕，李在警誡下向警方承認曾到西貢試槍，並曾向空地開過一槍，故知道槍是真的。

認有加入屠龍的群組

李後來被帶返警署，並做了錄影會面，李稱2019年8月5日有人在荃灣被斬後，他加入了一個telegram群組，該群組原意是保護在地鐵站貼或閱讀文宣的人，他指該群組可被視為「屠龍小隊」的前身，後來有人離開，最後餘下約10人，都是「屠龍」的人。李指小隊成員包括「Healer」(即隊長黃振強)、「TT」、「呂布」及「小熊維尼」等。李不知各人的真實姓名，但有見過他們真人。

試槍日首次見鴻仔

李指「Healer」於同年10月問有無人有興趣試槍，他與「小熊維尼」均表示有興趣，並在試槍日一同到了西貢，並到了一個滿是樹木的地方，由「鴻仔」把槍交他們，李稱這次是他首次見「鴻仔」。李取槍後曾向空氣開了一槍，其他人亦有試，並有兩槍有問題。後來「鴻仔」又帶他們到別處試爆炸彈。他指「Healer」之後吩咐取走一槍，後來「鴻仔」稱要支槍傍身，再聯絡他並取回槍。

警方在不同行動中搜獲與本案有關的槍枝。(詳看下圖)

警方2019年12月20日檢獲一批真槍實彈，包括一支AR15長距離步槍及2百多發子彈。（資料圖片）

警方12月20日晚檢獲一批真槍實彈，包括一支AR15長距離步槍及2百多發子彈。（資料圖片）

警方12月20日晚檢獲一批真槍實彈，包括一支AR15長距離步槍及2百多發子彈。（警方Facebook片段截圖）

蘇緯軒稱，警方當日搜出的手槍用中空彈，對人體的殺傷力較高。（警方Facebook片段截圖）

李稱聞大行動已不準備參與

李家田又稱，他在同年11月從「Healer」口中得知12月8日有大行動，他們的小隊負責堵路及引警方到特定位置，「鴻仔」一方的人會向警開槍。李稱他當時無提出反對，但覺開槍會危險，那時已不打算參與。

有人被捕後與各組員無從聯絡

至大行動前夕，「Healer」在群組提大家為翌日行動作準備，又著眾人到灣仔集合，但李沒出席，反而到另一處飲酒，翌日睡至下午，起床即聞說有人在灣仔被捕。李稱事後各成員改了在telegram的帳戶名稱，他又沒有各人的電話，故與各人均無從聯絡。

警方在2019年12月8日一次行動中，檢獲大批軍火。(詳看下圖)

警員否認曾施用水刑

代表李的律師盤問拘捕李的警員楊立隆，指李在家被捕後於其住所的廁所內被警員毆打，更曾數度被施以「水刑」，即用毛巾蓋面後在上淋水，楊否認有此事。辯方續指有警員亦恐嚇李稱：「殺咗你都無問題，就喺出面棟樹吊死你都得」並有警員把槍及子彈放在李手心，並稱：「我可以話你搶槍，喺度開開槍啪咗你都仲。」又指同樣情況可出現在李的母親身上。楊否認有這樣的事。

否認警有向李提供作供大綱

辯方續指警員之後有教李「扳機」及「上膛」等專用名詞，又叫李根據警方提供大綱做錄影會面。楊不同意說法。

警員楊立隆否認被告李家田被捕時曾遭毆打及被施「水刑」。

知證人的父親是警員

控方之後再傳召數名警員作供，包括該段期內曾任案件主管的女總督察張堃婷，她在辯方律師盤問下，承認2019年12月7日，即原定大行動的前一天，有部署人跟蹤黃振強和吳智鴻，她知道認罪並做控方證人彭軍壕的父親是警察，但她與彭父不認識。

否認有提同袍輕手啲

辯方質疑彭父曾為其子求情，指張因而曾向同袍指彭是「自己人」，及並說：「輕手啲，唔需要咁肉緊。」張否認曾作這樣的指示。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

警長稱若被告想認罪會評估其悔意

曾參與拘捕及調查多名被告的警署警長馮保羅被被傳召作供，他稱作為調查員，要把好最後一關，若有被告有意認罪及想任污點證人，他會透過傾計，評估他們是否真心悔過，不會讓他們利用這漏洞減低刑責。又稱因知道當污點證人心理壓力大，故會對他們作心理輔導。他承認彭軍壕稱想認罪及作證時，曾與彭會面3小時，但馮強調他絕對不認識彭的父親。

辯方質疑曾用多種不同手法逼供

辯方律師盤問時，卻指馮與其同僚曾以多種「打、嚇、氹」等方式，逼令被告們招認，又指黃因為被打得傷勢太嚴重，故他們拘捕被告李家田時改變策略，改用「水刑」，以免留下太多痕跡；被告賴振邦曾被要求脫剩內褲蹲在牆角等方式對待，仍無作招認，故馮叫轉作控方證人的彭：「篤多啲人出嚟。」馮對辯方說法一概否認。

辯方指被告嚴文謙曾被警用手肘打身體

控方亦有傳召其他警員作供，並透露他們在大行動當天的清晨展開拘捕，警方並在疑犯身處的單位內發現避彈衣。辯方律師在盤問警員時指，被告嚴文謙被捕時遭警員按在床上，警員用手肘打其身體，問嚴其他人的下落，又說：「唔講就繼續打。」警員否認說法。

被告賴振邦的律師指賴被捕後曾有警員欲迫他飲滴露。(資料圖片)

賴振邦是於他經營的「3C工作室」被捕。

被告賴振邦稱曾被逼飲滴露

被告賴振邦則於2020年1月17日被捕，賴被捕期間保持緘默。其代表律師在盤問有份拘捕的警員時指，曾有警員逼賴飲滴露及消毒酒精，又不斷罵賴是「曱甴」，又要賴脫至剩下內褲蹲在牆邊，賴准穿回長褲時，發現褲袋內有一袋子彈，又有警員拿出子彈在賴身上磨擦，並拔走賴一根頭髮，以留下DNA和法證資料。他們准賴離開時並稱：「放你出去，但會同出面啲人講你篤灰。」警員對這說法一概否認。

屠龍小隊隊長黃振強。

警員認黃振強曾投訴被捕時受威嚇

此外，亦有被傳召警員供稱，曾接獲「屠龍小隊」隊長黃振強向警方的投訴，黃稱他被捕時有警員對他說：「信唔信831有死人，掟晒上挪亞方舟，掟埋你上去啊......」黃亦有投訴被捕時被毆打，但指黃已暫緩他的申訴。另有警員作供指黃被捕時有反抗，故需用少少武力把他制服。

此外，控方亦傳召數名處理證物的警員作供，包括曾擷取手機資料的警員，他們承認曾按調查警的要求，擷取部份被告手機內的資料，包括telegram通訊記錄等資料，並承認有用軟件嘗試起回一些已被刪除的通訊紀錄。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023