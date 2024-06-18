大成小學停辦｜有家長盼學校續辦下去　有信心校長能處理好事件

黃大仙孔教學院大成小學的辦學團體宣布2026/27年度結束營辦，校長教師等校董聯署促撤回決定，教育局介入事件宣布，將委任校董加入學校的法團校董會處理。



有學生家長今日（18日）表示，希望大成小學能夠辦下去，並相信校長潘淑嫻之處挽救殺校危機的能力，能夠積極處理今次停辦的決定，「將學校繼續撐下去」。



大成小學今天舉行試後增潤課程，下午放學時候，有小一學生家長王女士等候接放學時表示，校長在之前積極處理殺校，相信校方亦會積極處理是次危機，「希望校長可以留低，將學校繼續撐落去。」她又提到，亦有部分家長指亦會擔心。她指，學校風氣良好，小朋友「讀得開心」。

辦學團體有意為轉校學生提供一萬元資助，王女士表示，「我哋唔係在乎呢個錢，係想小朋友繼續喺度讀。」

另外一位不願透露姓名的小一學生家長同樣指，不太擔心學校會停辦，有信心校方會積極處理，現階段等學校通知，暫時未有為小朋友找學校，「俾時間校長處理返」。她形容，校長十分積極、有心，相信會順利處理是次問題。她又提到，1萬元資助足夠小朋友購買新學校的課本以及校服，但最希望小朋友可以原校升讀。

小五學生家長陳小姐表示，「小朋友都是無辜的」，她感到驚訝、人心惶惶。小一學生家長林小姐批評，校方的1萬元補償只是想「打發我們走」，質疑在其他的學校是否找得到像大成小學那麼有心的學校和老師。