屠龍小隊案｜被指曾拒拍傷勢照片　李家田稱記錄屬警員的自問自答

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉串謀殺警案，今（12日）在高院續審。被告李家田供繼續接受控方盤問，控方質疑李稱他出席少於一半的「屠龍」活動，參與時又不作堵路及擲汽油彈等行為，但自稱隊長的黃振強卻容忍他，並繼續對李的金錢要求有求必應？李說是的。控方又指，李曾向法庭投訴遭警員毆打，惟根據警員記錄，李曾拒絕拍下傷勢照。李稱因警員記下他拒拍傷勢照的對話，屬警員的自問自答。李又稱，他曾擔心說出遭警員毆打的事會遭到報復，為想讓所有人知警察做事的方法，才決定在庭上說出來。審訊下周一續。



被告李家田稱2019年參與社會運動時是想拍紀錄片。(資料圖片)

出生後曾領洗但無接受堅振聖事

被告李家田早前供稱，他出生後數月便由母親帶到天主教堂領洗，並呈上領洗證書。控方遂問李之後有否進行過領聖體或堅振聖事，以確認其天主教徒的身份。李稱不知道有堅振聖事的程序，但見過媽媽領聖體，當時媽媽稱他長大後亦可以領聖體，惟李後來沒有想到這件事。控方續問李，除了此次在法庭宣誓作供外，曾否在其他地方以天主教徒身份宣誓。李表示沒有，但曾在填寫表格宗教一欄填寫天主教。控方指李曾就讀基督教學校，並問：「人地照畀你讀書？」李回覆：「我唔明有咩問題。」

李被捕後母親已離開香港

李又指，他自被捕時遭警員毆打後，一直感到害怕，擔心他和母親日後不知還會遭受何種待遇。李確認他被捕後翌日回家，當時未有見到母親，又不敢問警方其母身在何處。控方指出，李母在他被捕後便離開了香港，直到離世也不曾回港，李回意。

紀事冊記錄是警員的自問自答

控方指李在第二次上庭時，曾向法庭投訴遭警方拳打腳踢，要求懲教人員帶他去驗傷，及到警察投訴課投訴。根據警員紀事冊，警員事後有問李是否需要拍下傷勢及求醫，但李拒絕。李指警員當時對他說：「洗唔洗影相？唔洗架啦，你番到懲教署先啦！」李指拒絕驗傷的對話紀錄，實為警員的自問自答。

想讓所有人知道警察係點做嘢

李續稱，他害怕警方會控告他更多罪名，又害怕庭上透露被打經過，獲釋後會遭報復。法官張慧玲問：「但你宜家都講咗出嚟？」李說：「我直到宜家都係驚，我驚但仲係要講。因為我要畀所有人知道警察係點做嘢，同埋我相信法庭可以畀個公義我。」

被告李家田自辯時稱他參與示威時，從未作過堵路行為。(資料圖片/示意圖)

被告李家田又稱，他參與示威時，亦沒有掟過汽油彈。（資料圖片/示意圖）

控方質疑無堵路及掟汽油彈的說法

控方又指出，根據李的說法，他只出席過少於一半的「屠龍」示威行動，也沒有參與堵路及掟汽油彈等行為，並問到：「你宜家係咪話畀我地聽，黃振強可以容許你做呢啲嘢，不過仍對你攞錢呢樣嘢有求必應？」李說是的。

TG用戶名源自反戰動畫《高逹》

控方最後問到李在Telegram的用戶名稱的典故，他的其中一名為「John lemon」，另一侮名為「I am reinforce Jr.」。李指「I am reinforce Jr.」是出至動畫《高達》，「reinforce Jr.」是用於打仗的戰艦。控方追問：「打咩㗎？」李指是打外敵：「佢係幫助國家既。」李稱因他很喜歡《高達》，「reinforce Jr.」是動畫男主角駕駛。李又指，《高達》是一部反戰動畫，他十分喜歡此概念。

被告李家田稱，他因喜歡The Beatles的成員 John Lennon(圖)，故把telegram的另一戶名改為John lemon。(互聯網圖片)

被告李家田稱，他喜歡The Beatles的成員 John Lennon(圖)，故把telegram的另一戶名改為John lemon。(互聯網圖片) （The Left-Berlin）

喜歡John Lennon改另名為John lemon

至於戶名「John lemon」，李則稱是出自著名英國樂隊The Beatles的成員John Lennon，他十分喜歡該樂隊宣揚和平的概念。但他不曾告訴「屠龍」其他隊員，他改這些名字的背後原因。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023