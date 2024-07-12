精神健康｜九龍城小店設潛意識卡牌體驗　與專家歎住啡「心」度遊

撰文：吳美松
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近年愈來愈多香港人關注精神及情緒健康，錫安社會服務處勗勵軒輔導中心的「Sou-fu精神心理健康服務計劃」，與九龍城小店Homebrown Cafe and Bistro合作，在6月至8月期間，於店內舉辦「Explore the City Pure True 探索城中『心』度遊」，免費提供體驗潛意識卡牌解讀及專業心理輔導。

該中心服務總監及註冊輔導心理學家嚴廷玲（Augusta）表示，他們一向提倡輔導不應只局限於房間內如此刻板，而且不是所有人都有餘暇。而Homebrown這間小店就剛好提供一個場地，讓有需要人士可以歎杯咖啡放鬆時，藉體驗潛意識卡牌解讀，重新認識和探索自己，亦可探索一下九龍城社區。

Mell又表示，希望一些外區的客人因為「探索城中『心』度遊」而來時，可以探索自己，然後探索Homebrown，最近探索整個九龍城這個老社區，層層遞進。（廖雁雄攝）
九龍城咖啡店Homebrown聯乘「Sou-fu精神心理健康服務計劃」，舉辦「Explore the City Pure True 探索城中『心』度遊」，免費提供體驗潛意識卡牌解讀及專業心理輔導。（廖雁雄攝）

「Explore the City Pure True 探索城中『心』度遊」活動由「Sou-fu精神心理健康服務計劃」、「Bright & Breakfast PR Communications」及Homebrown合作，逢星期一、二晚上6時至9時，在這個時段選購一杯咖啡及一份指定甜點，即可免費體驗心理輔導專家深度對話一節，事前需網上預約。活動亦希望大眾留意，其實近年手機遊戲課金、夾公仔機、抽盲盒、卡牌、擲彩虹等潛藏賭博元素的玩意盛行，與此有關的成癮個案數字亦同時急升。

Augusta為香港心理學會註冊輔導心理學家，除了為有需要人士提供心理輔導、心理治療及心理教育相關活動外，更集中處理成癮行為個案。她今次會在Homebrown透過潛意識卡牌解讀，幫助參加者認識及了解自己。

註冊輔導心理學家嚴廷玲（Augusta）表示，他們一向都覺得輔導不應只發生在一間刻板房間內，而且不是所有人都有這樣的餘暇。（廖雁雄攝）

Augusta表示，會先邀請參加者選擇一個想了解更多的範疇，然後從不同卡牌中挑選適合的卡牌。過程中，Augusta會問參加者不同問題去協助他們挑選卡牌，再就他們所選的卡牌作出解讀，最終在桌上拼成一幅圖畫。參加者在挑選卡牌時，便可逐漸探索自己內心及了解自我的精神狀態。

至於後續跟進，Augusta解釋他們會有不同處理手法，一般來說會問參加者會否想繼續接受輔導，他們亦會說明接受輔導不代表有問題，理解自己多一點，或者覺得自己近來情緒有點「Kick Kick地（阻礙）」，都可以善用社會資源去繼續接受心理輔導。

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至於與Homebrown的合作，Augusta指因為咖啡店的氛圍相對比較隨意及放鬆，又可以邊喝咖啡，邊進行輔導，可使參與者的戒心放低一點，亦不會覺得接受輔導或體驗潛意識卡牌就等於有情緒病。

另外，Augusta稱接觸愈多飲食業人士，發現原來有些飲食業員工是很適合提供精神健康支援，他們亦希望可以利用其飲食專業去回饋社區。Augusta又指，他們不一定要直接提供服務給一間餐廳，當大家都有同一個理念，可透過合作形式去實踐，某程度上對他們的心理狀態亦有幫助，更是一個「充權」行為。

Mell是Homebrown的負責人之一，她稱這次提供場地舉辦「探索城中『心』度遊」活動，是因為自疫情後，人與人之間好像愈來愈多隔膜，人們在無形中建立起一道牆與外界相隔，亦似乎不太願意與其他人開心見誠，說出個人感受。

Mell是Homebrown的負責人之一，會決定提供場地舉辦「探索城中『心』度遊」活動，是因為她覺得自疫情後，人與人之間好像越來越多隔膜。（廖雁雄攝）

另外，Mell又表示，希望一些外區的客人因為「探索城中『心』度遊」而來時，除了自我探索、探索Homebrown，還可以探索整個九龍城這個老社區，層層遞進。而參與活動的人，亦不一定要有甚麼得着，可能放下了一些感受，然後開心地離開Homebrown，對Mell來說已很足夠。

想佢探索呢個大氛圍，去到我哋舖頭，去到自己（內心），再睇吓可以拎走啲咩。其實唔使拎走好多，拎走一個，可能放低咗一啲感受之後，就開心咁離開舖頭，其實已經可能係最好嘅得着。
Homebrown負責人之一 Mell

不過，Mell最初亦有擔心在一間咖啡店進行心靈諮詢是否可行，因為人們可能會抗拒向陌生人，尤其是在一個開放的地方進行心靈諮詢或者分享內在感受，但活動進行了一段日子後，她發現原本人們接受程度超出她的想像。

我哋之前都有擔心去到咁「深度遊」嘅嘢，件事會唔會係開心入嚟、喊住走呢？但係原來成件事是好Feel free，好chill咁去做。
Homebrown負責人之一 Mell

參加者只須選購一杯手沖精品咖啡，及一份自家烘焙甜點，便可免費體驗潛意識卡牌解讀及專業心理輔導。會不會有經營成本上的考慮呢？Mell就認為，既然要做一件生意人不會考量去做的事，倒不如就不要太計較成本或營運方面會如何，先不顧一切地推出活動試一試反應，看看大眾的接受程度。她續指，如果背負太多包袱，又計算成本效益，便不能成事。

Mell又表示，希望一些外區的客人因為「探索城中『心』度遊」而來時，可以探索自己，然後探索Homebrown，最近探索整個九龍城這個老社區，層層遞進。（廖雁雄攝）
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