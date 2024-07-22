廖孖記｜第四代指腐乳購自港人經營內地廠　強調仍屬「香港出產」

百年腐乳店老字號廖孖記被食安中心驗出腐乳樣本蠟樣芽孢桿菌超標，該店其後宣布結業。廖孖記與食物安全中心就事件各執一詞，過程中更揭發廖孖記的腐乳非自家在港生產，而是經貿易公司從一荳品廠購入。



廖孖記第四代傳人廖晃業（Jay）今日（22日）在電台節目上承認，廖孖記的腐乳，在30年前已開始購入原材料，在店內做後期生產，惟他在節目上未正面回應是否向內地廠房買原材料。



至節目後始向傳媒承認，原材料是向內地廠房購買，而該內地廠房以往也是香港行家，強調供應商也是香港人，「你諗係內地，都係香港人。」他在會見傳媒後，向公眾鞠躬，感謝支持。



廖晃業離場前鞠躬，稱感謝傳媒過去一直支持廖孖記。（鄭子峰攝）

廖孖記第四代傳人廖晃業（Jay）在商台節目《在晴朗的一天出發》承認，廖孖記30年前在生產生腐乳已遇問題，由於當時排污條例更新，生產豆腐的濃酸水要淡之成清水，但廖孖記未能做到相關要求，一度面臨結業。當時其一家人決定的解決方法，是購入原材料，著重做後期生產。

內地港人廠房購原材料 「你諗係內地，都係香港人」

他在節目上未回應是否向內地廠房購入原材料，至節目後見記者再被追問始承認。他指，該內地廠房以往也是香港行家，強調供應商也是香港人，「你諗係內地，都係香港人。」

廖孖記腐乳有樣本檢出腐乳蠟樣芽孢桿菌超標。（黃浩謙攝）

+ 5

重申根據政府文件是「香港出產」

有市民誤會產品是全香港生產，據食安的文件，其產品為「香港出產」，由於當中或涉法律問題，所以會按照食安文件所寫去講。記者追問為何不早些就市民的誤會作澄清，他再度重申據食安文件，產品屬「香港出產」，也在店內製造，反問記者何時有誤會，又一度表示「我哋都執咗，唔使澄清。」

廖孖記第四代傳人廖晃業（Jay）承認原材料是向內地廠房購買，並指該內地廠房以往也是香港行家。（鄭子峰攝）

指很多產品在自家廠房生產「無得呃人」

被問到是否涉及隱暪，他則說從來無隱暪，又指去到廖孖記的客人，也可以看到生產工序，除白腐乳，很多產品都確實在自家廠房生產，「無得呃人。」

其後被問到，如無今次事件是否不會披露腐乳原材料由內地購入，廖晃業表示不想回答，又指披露的並非自己，不懂得回答。

向大眾鞠躬 感謝多年來支持

廖晃業在會見傳媒尾聲，向大眾鞠躬：「多謝大家呢幾年，感謝大家照顧，幫廖孖記留下回憶，知道大家好努力為廖孖記留下美好回憶，多謝大家。知道廖孖記喺我呢代成為歷史，多謝大家。」