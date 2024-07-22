廖孖記腐乳｜盤點本港有售品牌　大孖標明香港製　悅和寫明中國製

老字號廖孖記腐乳捲入「生產地」風波，第四代傳人廖晃業 (Jay) 今日(22日)承認，早於30年前廖孖記決定外購白腐乳，購自港人經營內地廠房，於香港廠房加工，強調仍然是「香港製造」。今次事件反映，生產腐乳對品牌具有挑戰性。



現時本港有售的腐乳有多款，今年年初才停產的「金譽腐乳」，曾標榜在自家廠房「香港百分百製造」；「大孖原腐乳」招紙上標示「香港製造」，負責人表示，所有生產工序在自家香港廠房生產。港人熟悉的牌子如「悅和醬園」、「美味棧」、「巨樹牌」等，就明確標明原產地為中國。



廖孖記樽裝腐乳貼上的招紙，寫有「親自監製 調味精良」。（黃浩謙攝）

廖孖記原材料內地生產 食安標示來自香港

根據食安中心資料，廖孖記腐乳來源地為香港。不過，第四代傳人廖晃業今日承認，在30年前已外購白腐乳，原材料來自港人經營的內地廠。

廖晃業解釋，由於排污條例在30年前更新，生產豆腐有濃酸水，無法化成清水，廖孖記未能符合要求，加上腐乳製作過程需要很大的廠房，才做到好的發酵，且只有放置中間位置的腐乳才可以用，其他腐乳要棄置，因此在30年前開始由內地購入白腐乳，再於香港進行後期加工，包括養腐乳及養汁。他提到，不清楚香港是否仍有人可以由黃豆開始生產腐乳。

廖孖記腐乳產地爭論一事可見，業界面對不少困難，包括廠房用地、法例規管等，在港製造腐乳存有挑戰。

金譽腐乳標榜香港製造，不過今年1月在社交媒體表示，已暫停生產。（金譽腐乳fb）

金譽腐乳於香港廠房生產 年初已停產

金譽腐乳以本地製腐乳聞名，早年接受傳媒訪問時，於自家廠房介紹本地製造腐乳。不過金譽腐乳今年1月在社交媒體表示，「土炮製作的金譽腐乳系列現已暫停生產。」

「大孖醫料公司」出產的原腐乳，招紙上標示香港製造。(郭梓謙攝)

大孖腐乳標示「香港製造」 負責人：全程在港廠房生產

大孖腐乳瓶樽招紙寫上「香港製造」，印有舖面地址。負責人表示，指腐乳全程在香港自家廠房生產。

悅和醬園「香滑腐乳」招紙上寫明「原產地：中國」。（網上圖片）

悅和醬園「香滑腐乳」明確標示中國生產

在上水古洞設有醬油廠的悅和醬園亦有出售腐乳，而悅和「香滑腐乳」招紙上寫明「原產地：中國」，食安中心資料亦顯示來源地為中國。

超市常見腐乳大部分來源地為中國

其他本港超市有售的腐乳，包括美味棧、巨樹牌、珠江橋牌辣腐乳、「福」水口腐乳、三埠橋牌開平腐乳等，根據食安中心資料或樽裝招紙顯示，來源地均為中國。