北角校巴5死車禍　司機認傳票後再被控　指屬雙重檢控求終止聆訊

2018年北角發生奪命車禍，一輛校巴疑未拉下手掣至滑下斜路，釀成5死2傷。司機原本被票控沒拉好手掣，他認罪並被罰款2000元。死因庭2022年就事件展開研訊，律政司在研訊臨近尾聲時，以審視證人供詞為由，要求押後研訊，並於同年9月控告司機危駕致死等罪。辯方今（22日）在區域法院申請永久終止聆訊，並指傳票和危駕案情大致相同，均指被告未有拉好手掣，認為再控被告危駕罪，構成雙重損害，令他得不到公平審訊。控方卻堅稱在死因研訊中獲新證據後才控危駕罪，又指之前的傳票並非「袋定先」。法官謝沈智慧押後至明年3月24日頒布決定。



北角車禍造成5死多人受傷，警方事後調查涉事校巴，相信司機是忘記了拉手掣，或手掣未拉得好使下車。（資料圖片／陳蕾蕾攝）

北角車禍釀成多人死傷。(資料圖片/陳蕾蕾攝)

事發在2018年12月10日，一輛停泊在北角長康街的保姆車，疑未拉好手掣，失控溜前。保姆車衝上行人路，多名途人被撞倒及困於車底。（資料圖片）

現場地下留下不少血跡及物品。(資料圖片)

現場地下留下不少血跡及物品。(資料圖片)

被告認傳票控罪後再被控兩罪

被告吳耀宗（66 歲，報稱退休人士)，今坐輪椅出庭，他曾被控「沒有固定車輛制動器而離開車輛」的傳票。他承認傳票，被判罰款2000元。

控方於2022年再控吳1項危險駕駛引致他人死亡罪及 1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，指他於 2018 年 12 月 10 日，在北角熙和街與英皇道交界附近，在道路上危險駕駛汽車（登記號碼 HG365），即一輛私家小巴，引致何玉珍、梁洪、陳瑞意、楊文根、YIP Willy 死亡。另一罪指，被告同日同地在道路上危駕上述小巴，引致雷曉琪及盧永業身體受嚴重傷害。

辯方指兩次被控案情大致相同

辯方陳詞指，被告被票控沒有拉好手掣，和現時他被控危駕罪的案情完全或大致相同。當時被告未有拉好手掣、無入波，控方早已知悉。辯方認為再次檢控被告，構作雙重損害。被告曾以危駕的控罪被捕，其後被票控，他認罪並作出對他不利的招認，令他是次無法獲得公平審訊。

控方指死因研訊現新證據才再作檢控

控方回應指，第一次檢控時，當時的證據未足以檢控危駕的控罪。及至死因聆訊時，有證人作供提供增補。控方基於新證據，再檢控現時的控罪。控方強調，傳票控罪並非用於懲治危駕。被告在案中沒有入後波和扭軚，只要他曾做其中一項，也不足以構成危駕。

控方指之前的傳票並非「袋定先」

法官謝沈智慧指，控方2022年索取的專家報告，報告前提都是被告沒有拉手掣，質疑該報告如何向控方提供新的資料。謝官又質疑，控方認為刑事案件已完結，才把個案交予死因庭。控方則指，檢控傳票並非「袋定先」，即使法庭認為於2022年索取的報告屬補救措施，控方亦是獲得之前沒有的新證據，才檢控現時的控罪。

案件編號：DCCC 1129/2022