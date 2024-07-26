智障男被穿約束衣時咬舌　疑血液流入氣管亡　裁定死於不幸

輕度智障男子疑在護士為他穿約束衣時掙扎，咬傷舌頭至血液流入氣管亡，死因庭就其死因召開研訊。死因裁判官周志偉今（26日）裁定，死者的死因為肺炎及缺氧性腦損傷，死於不幸，沒有作出建議。死者的母親被問及對裁決的看法時回應稱：「無嘢講，可以接受。」



死者父曾指使用約束衣前未獲家人同意

死者梁皓，於2020年8月26日因發燒在東區醫院留醫，同月29日死亡，終年33歲。死者父親今早質疑，院方在對其子使用約束衣前未獲家人同意；涉事護士陸苑螢則指，她曾致電死者父親提及要使用「安全背心」並獲同意。

死者梁皓在2020年8月26日因發燒入住東區醫院，同月29日死亡。（資料圖片）

死者梁皓父親梁錦文稱，若醫院來電稱會為其子穿約束衣，他必會反對，因其子性格剛烈，不會讓人欺負。(劉安琪攝)

護士陸苑螢稱，死者梁皓不合作，曾嘗試為他穿上「安全背心」，但遇上反抗，最後只用手腕束手帶。(劉安琪攝)

專家胡裕初醫生認為，死者梁皓梁的肺炎尚未受控，大機會引致其神智不清、認知能力下降。(劉安琪攝)

官接納專家指梁咬舌至血液流入氣道

死因裁判官今指，接納專家所指梁皓因咬傷舌頭，血夜流入氣道，導致缺氧性腦損。同時，肺炎亦是不可疏略的因素。死因裁判官裁定，梁皓死於不幸。

院方事後已作出改善

建議方面，死因裁判官指根據東區醫院時任質素及安全部服務總監劉俊穎早前作供，院方事後已作出改善，包括針對特殊需要的病人，無論在任何情況下，都容許家屬探訪或視像探訪；醫護致電家屬解釋須使用約束物品時，須按印有中文翻譯的提示卡片講解用法；確保病房有足夠合適尺碼的安全背心等。裁判官認為，相關措拖合適和可行，因此未有其他建議。

案件編號：CCDI-756/2020