廣華醫院等上病房亡　事主曾兩度捉欄想呼吸　專家認為發現有延誤

肺積塵病人2021年到廣華醫院門急症室等候上病房時，院方三度尋找他不果，翌日清晨在大堂發現他時已不治，死因庭今(26日)第三天召開研訊。專家證人指，涉案病人被發現已無生命表徵，認為發現他有延誤。專家認為，他的死因為慢性阻礙性肺病急性發作，入院時病情輕微，其後情況轉差。閉路電視顯示，病人曾捉著床欄，顯示他的氣管收縮，其動作是想協助呼吸，醫生需有評估病人需監擦生命表徵，但沒有做足。



醫管局律師形容本案是：疫情下急症室嚴重擠塞而發生的單一事件，指病人的死不涉人為因素，認為應裁定死於自然。死因裁判官林希維把案押後至下周一裁決。



死者黎若忠（63歲）於2021年2月26日下午，到廣華醫院門診覆診，後轉介黎至急症室，惟黎在等候上病房期間，院方三度找他不果，黎於同月27日清晨約5時被發現死亡。

專家證人程志強醫生指，死者黎若忠曾兩度捉床欄，口有開合，認為他正嘗試呼吸，又認為院方發現黎有延誤。(朱棨新攝)

死者黎若忠的妻子劉小平(圖)當晚9時許致電黎時，黎仍能按電話。(朱棨新攝)

專家指黎病情初時輕微後轉差

內科及呼吸系統專科醫生程志強，以專家證人身份作供，他指黎被發現時已無生命表徵，認為發現黎有延誤。黎的死因為慢性阻礙性肺病急性發作。他起初的病情輕微，但其後情況轉差，最終呼吸衰竭和心臟停頓死亡。

評估要監擦生命表徵但未做足

程指急症室醫生於26日對他的評估，包括要定時監擦其生命表徵等，該些評估合適，但紀錄顯示未有做足。黎的妻子於晚上9時52分致電黎，當時未能聽到黎說話，只有護士的聲音。此顯示黎仍有按電話，未有異樣。惟根據閉路電視片段，黎於晚上11時18分時，雙手曾捉著床欄，顯示他當時氣管收縮。片段顯示翌日凌晨2時29至34分，黎再捉床欄，嘴巴亦有開合。此等動作顯示黎想協助呼吸。

死者黎若忠的長子建議院方引入監測病人心跳的手環。(朱棨新攝)

若6小時未能上病房應抽血檢驗

程提出多項建議，如沒有病位的病人，應定時監察他們的生命表徵、向慢性阻礙性肺病急性發作的病人處方類固醇，若病人未能在6小時內上病房，應為病人抽血檢查。

死者的長子其後陳詞指，市面有監擦心跳的手環，認為院方應引入該些設備，或有助醫護辨識需要急救的病人。

醫管局指是嚴重擠塞下的單一事件

代表醫管局的律師指，涉案時病房和觀察房均爆滿，醫護才把病人放在急症室大堂。大堂有很多病床和輪椅，令本已忙碌的醫護找病人倍添困難。醫護已努力尋找病人，事件中有很多不可控制的因素，包括人流和空間。律師形容是疫情下急症室嚴重擠塞而發生的單一事件。

認為沒證據顯示黎的死由人為因素導致

律師續指，疫情已過去，求診人數減少，廣華醫院的新急症室亦啟用，空間大增。院方已推出改善措拖，相信可避免同類事件再發生。就黎的死因，證據顯示其死因為慢性阻礙性肺病急性發作，沒有證據顯示人為因素導致黎去世，認為應裁定黎死於自然。

案件編號：CCDI-159/2021