内地客免稅額增至1.5萬元人民幣　今起擴展至所有口岸　包括機場

7月1日開始内地旅客經6個陸路口岸，如西九高鐵站、羅湖等，消費免稅額提升至1.2萬元人民幣。港府今日（1日）表示，中央政府今起將相關安排及保留在進境口岸免稅店額外購買人民幣3,000元免稅商品政策的措施，擴展至所有口岸。



港府稱自7.1起於六個陸路口岸實施以來受內地居民旅客歡迎

港府發言人今稱，措施自七月一日起於羅湖、福田（落馬洲支線）、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路等六個陸路口岸實施以來受內地居民旅客歡迎，相信措施有助為內地居民旅客的訪港旅程帶來更豐富的購物體驗，推動多元化旅遊發展，並刺激本港零售市道。

發言人稱，港府已在不同口岸擺放宣傳品，並透過內地流動電話通訊商發放短訊予入境內地旅客，宣傳措施的實施安排，並會繼續全力宣傳措施，並支持旅遊業及零售業界舉辦各式的宣傳推廣活動，吸引更多過夜旅客來港，鼓勵他們增加消費。

截至六月底，旅發局共錄得約2,100萬人次旅客訪港，按年增加約六成。同期內地訪港旅客人次近1,600萬，按年增加約六成，非內地旅客人次則約500萬，按年增長超過八成。