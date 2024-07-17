屠龍小隊案．六｜被告李家田想拍紀錄片參與社運　貪資助留在小隊

屠龍小隊與另一激進組織涉串謀殺警案，控方完成舉證後，被告李家田是唯一出庭自辯的被告，他承認是「屠龍」所屬的Telegram群組的成員，又稱因想拍社運紀錄片，曾出現過示威現場，但堅稱無參與堵路或掟汽油彈，只是旁觀及收集示威者故事，他直認為貪小便宜及獲得認罪證人黃振強的資助，才會對言言聽計從。但李稱黃並非「屠龍」隊長，亦無人授權過黃與同謀者吳智鴻交涉。



對於李曾向警招認到過西貢試槍，李解釋被捕時警方曾向他施用「水刑」，又恐嚇會用同樣方法對待他菲律賓籍母親，他在威迫下才配合警方而說出令警方滿意的版本。



他作供期間亦提及他曾身在理大衝突現場，更一度被困理大無法離開，故未有出席屠龍的部份聚會，律師盤問時亦提到李曾在群組對話中，分享過他在中大及理大衝突期間的現場觀察。



被告李家田稱2019年參與社會運動時是想拍紀錄片。(資料圖片)

曾修讀電影高級文憑

被告李家田自辯時稱，他曾在浸會大學修讀電影高級文憑，主修電影與燈光，2019年修畢課程，但無交最後一期學費而未畢業。他同年6月參與示威活動時，有意拍攝紀錄片，故會參與示威，但不曾使用武力或參與暴動。

由荃灣群組變屠龍

同年8月因荃灣疑有黑社會襲擊示威者，因而與黃振強，同案被告：張俊富、張銘裕、嚴文謙等人，加入了一個名為「荃灣示威群組」，後來這亦成了「屠龍」的群組。

李家田稱，為想取得資助，才聽命於認罪證人黃振強。

認貪小便宜而留在群組

李形容他當時很窮，銀行戶口曾得0.56元，黃振強卻常請成員食飯，又會資助他們，他貪小便宜留在群組。黃曾請他到澳門，並給了他2千元賭錢，他當時想專心拍紀錄片沒有工作，為想繼續得到黃的資助，對黃言聽計從，有時也會推卻一些示威活動。

西貢試槍實為行山活動

李在與警方的會面錄影中曾認，他有參與2019年11月16日在西貢試槍活動，並曾開過一槍。李自辯時稱，他有到西貢行山，但不知道該行動是試槍及爆炸品，期間有隊員叫他離隊，他歸隊後沒有過問情況，亦沒有聽到槍聲或爆炸聲，事後亦無人把槍交給他。他在會面錄影說曾試槍等，因警方拘捕他時曾施「水刑」，又恐嚇會用同樣方法對其母，故他配合並說些令警方滿意的供詞，內容是混雜了真實和虛構。

警方在2019年12月8日遊行前的一次搜查行動中，發現大批軍火。(資料圖片)

警方在12月8日遊行前的搜查行動中，於荃灣一工廈單位搜出大量物品調查。(資料圖片)

警方在12月8日遊行前的搜查行動中，發現大批軍火。(資料圖片)

未出席屠龍聚會因為被困理大

李否認有出席過黃振強作供時提及，於2019年11月17日於荃灣大輝鴻的小隊取會，黃曾指當日李有出席並提及試槍事。李否認有出席該聚會，因他當時身處理大，後來校園被警察圍封，他最後成功逃出，但已忘記他是如何離開。

李有稱，他當時身處理大，但無參與暴動，只在現場觀察。他又憶述理大被圍堵後，校園內的示威者十分恐慌，警方卻播放電影《監獄風雲》的主題曲「友誼之光」來揶揄他們。

李家田稱，黃振強提及一次在2019年11月的屠龍聚會中，他未有出席，因他時被困理大。（資料圖片）

行動前一天到酒吧消遣未歸隊

他又稱同年12月7日，即原定大行動前一天，黃有叫他到灣仔一單位集合，但他不想出席，並到了太子一酒吧消遣，惟他無錢埋單，唯有找黃幫手，黃再問他何時到，他膚衍了黃，最終沒有出現。翌日醒來看新聞得知有「屠龍」的人被捕，他即改telegram的用戶名稱，以避免不必要的誤會。他於2020年6月才在寓所被捕。

指成員只是搞下破壞從無意傷人

李又稱，他與屠龍小隊的人，包括黃振強都只屬普通朋友，他沒有各人的電話號碼，平日亦沒有直接聯絡。他又指成員平日在示威現場不過是「搞下破壞」，堵路等，有隊員會用汽油彈，但從沒有意圖傷人或想奪人性命。有時黃會租用「安全屋」供隊員休息，大家也少談計劃，只會一同打機。

李家田指屠龍的成員只是參與堵路或搞破壞等行為，從沒有意圖去傷人。(資料圖片)

對黃一直欺騙隊友感到惋惜

他又稱從未聽過有隊員叫黃做隊長，亦無人授權過他接受傳媒訪問，或與同謀者吳智鴻交涉。他不清楚黃的財政情況，不知黃曾請部份隊員到泰國尋歡作樂，亦不知黃賭錢賭得咁大，對黃一直欺騙隊友感到惋惜。

控方質疑李稱拍紀錄片卻只寫過大綱

控方盤問時卻指李雖聲稱要拍紀錄片而身處現場，但李除了寫過一個大綱外，沒有作過任何訪問，李稱他在現場觀察，故事都在畫面中；控方又指李聲稱遭警員暴力對待，卻拒絕拍傷勢照片。李指負責記錄的警員「自問自答」下，指他拒絕拍照。

群組內的評論只是觀察下的評論

控方續指李曾在群組中與黃討論中大衝突，李並曾提到：「有大殺傷力武器唔畀用」。李稱他當時觀察覺得警方與示威者的武力不對等，該話是他觀察所得後作的評論。李又稱，雖然其小隊支持如「五大訴求」，但他的想法並非一致，他個人並無任何訴求。

李家田承認在群組分享他在中大衝突的所見所聞，並曾形容示威者似童子軍。（梁鵬威攝）

李家田曾在訊息提到在中大曾見示威者欲以床褥擋子彈。（梁鵬威攝）

李家田又稱見到有些人在現場作指示。（梁鵬威攝）

李家田又提過，覺得中大衝突的示威者似「童子軍」，又指他們「串」。（梁鵬威攝）

曾指中大示威者似童子軍

控方盤問期間，指李也曾在群組對話中提過中大及理大情況，李曾向群組的人形容，中大衝突的示威者似「童子軍」，又指他們「串」。李稱當時見有人用床褥防衛覺蠢，又指有些人在現場作指示，覺得有些示威者：「揸住雞毛當令箭。」

屠龍曾否認有成員在理大李認感不快

李又承認在理大衝突期間曾退組，他在理大期間，「屠龍」曾發聲明稱沒有參與，他之後有在另一小隊群組轉發該訊息，他認當時覺得不開心，因他當時身在現場，小隊卻發這個聲明，他有感在隊中可有可無，故轉發訊息「發晦氣」。

認為曾有人下令刪走群組內的訊息

控方又追問他在黃等人於12月8日被捕後，李在群組內有18小時的訊息被刪，警方事後在黃的手機發現，當時群組內有提到灣仔「安全屋」等訊息。李稱他在黃等人被捕後，曾見有人刪走訊息，故相信有管理員下令把資料刪除。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

6男1女被告：張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC 164/2022, HCCC 255/2023