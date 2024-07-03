交椅洲人工島規劃及設計專責小組辦工作坊　6專業學會討論推廣

由6個專業學會組成的「交椅洲人工島規劃及設計專責小組」，於6月29日就第三個專題「推廣交椅洲人工島」舉行首個工作坊，探討如何利用規劃及設計措施，塑造人工島在親水方面的獨特性。



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專責小組透過設計思維工具，就三大範疇，包括共融多元的社區、獨特的城市特色及先進創新的城市舉措，探索合適的特徵和元素（如塑造具特色的建築物輪廓線、智慧出行措施和多元親水體驗）推廣交椅洲人工島。

發展局在社交專頁表示，項目研究團隊感謝專責小組的積極參與，就專題提出意見。團隊會詳細研究各建議，繼續與專責小組完善有關專題，同心協力，共同設計更美好的交椅洲人工島。

《施政報告》提出「明日大嶼」願景計劃，在大嶼山交椅洲和喜靈洲附近，透過填海建造約1700公頃土地。﹝資料圖片／歐嘉樂攝﹞

財政司司長陳茂波早前表示，交椅洲人工島填海目料將延遲2至3年。發展局局長甯漢豪其後稱，稍為推遲工程主要是考慮到社會擔心政府近幾年財政狀況緊張，希望就龐大的工程做好融資及財務方案。她強調造地的決心一直沒變，今年內啟動人工島工程的環境評估程序，年內開始進行工程的詳細設計，爭取工程在本屆政府任期內動工。