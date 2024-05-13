山姆超市｜報道指兩月內攻港電商 網購滿599人民幣免費直送到家
撰文：陶嘉心
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去年底爆紅成為港人北上重要行程的深圳「山姆會員商店（Sam's CLUB）」（或稱「山姆超市」），有報道指正計劃兩個月內在香港推出電子商務服務，提供網上購物及送貨服務，只要香港顧客成為會員，在山姆網購滿599元人民幣（約港幣660元），就可享有免費送貨服務。
▼2023年12月 山姆超市內港人掃貨情況▼
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美國零售商沃爾瑪（Walmart）旗下的大型倉儲式超市「山姆會員商店（Sam's CLUB）」，早於1996年進駐深圳，並擴展至北京、上海、珠海等地，目前於深圳設有3間分店。《南華早報》今日（13日）報道，「山姆超市」正計劃在香港推出網上購物和送貨服務。
報道引述「山姆超市」深圳辦事處工作人員表示，該店兩個月內將在香港推出電子商務服務，只要香港顧客成為山姆會員，在山姆網店購物滿599元人民幣（約港幣660元）或以上，即可享有免費送貨服務。
「山姆超市」的網頁首頁，已有「山姆會員商店APP」的圖示，表示為「滿足會員多場景購物體驗及多元化服務。目前擁有1小時極速達服務、大型商品普通配送服務以及全球購業務等，讓會員有更多選擇，滿足廣大會員的購物需求。未來，山姆會員商店APP將持續為會員提供多種O2O創新服務。」此外，順豐速遞亦推出送貨服務，方便港人購物後直送到家。
疫情過後，港人去年「報復式外遊」，北上消費更成為港人生活的日常，到「山姆超市」掃貨，幾乎是必到的行程，今年1月12日另一間美式大型超市Costco落戶深圳開設首間分店，繼續推高港人北上熱潮。
山姆超市最大的特色在於採取會籍收費制度，顧客須付260元人民幣（約280港元）成為會員，才可進店及購物，店內產品售價對比香港便宜，亦有很多在港較少見的產品，旅遊業界看準商機推出「山姆一天團」，亦有直通巴士開往。
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