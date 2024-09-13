一代香港馬王「金鎗六十」退役　馬會9.22辦榮休歡送儀式

一代香港馬王「金鎗六十」今日（13日）光榮退役，結束競賽生涯。「金鎗六十」自3歲出道，過去六年戰績彪炳，一身白藍金綵衣出賽最為人熟悉，至今累計贏得總獎金高達1億6717萬港元，是歷來全球贏得最多獎金的賽駒。



馬會將於9月22日在沙田馬場賽馬日舉行「金鎗六十」的榮休歡送儀式，屆時將頒發終身成就獎予陳家樑。「金鎗六十」退役後，會先前往澳洲，再在日本北海道的北方牧場享受退休生活。



「金鎗六十」連續第4季榮登最佳一哩馬寶座。（賽馬會提供）

馬主陳家樑今（13日）在沙田馬房宣佈，三屆香港馬王「金鎗六十」光榮退役，結束競賽生涯。他形容「金鎗六十」不只是一匹賽駒，既是良伴好友，也是實至名歸的冠軍。他向「金鎗六十」的照顧團隊及廣大馬迷致以感謝，並感激「金鎗六十」帶來很多難忘時刻。

練馬師呂健威亦回憶道，很榮幸能訓練一匹這般優秀的賽駒，形容牠的鬥心無與倫比，為馬房以至香港賽馬帶來莫大榮耀。他續說，將會經常懷念與馬兒一起創造的美好時光。

2023年12月10日，「金鎗六十」在何澤堯策騎下於浪琴香港一哩錦標報捷。（香港賽馬會圖片）

三歲出道 累計贏得總獎金高逾1億元

「金鎗六十」於2019年以三歲馬身份出道，至今年以九歲之齡退役，期間31仗全由何澤堯執韁，所獲榮譽不計其數。何澤堯道，「策騎如此佳駟可謂機會千載難逢」，形容牠不但是極為出色的運動員，且鬥心強悍。何指，不論出賽或操練，均享受策騎牠的每一刻，形容「金鎗六十」在他心中永遠佔有非常特別的位置。

「金鎗六十」父系出自「金獎章」，以為人熟悉的白藍金綵衣出賽，累計贏得總獎金高達1億6717萬港元，是歷來全球贏得最多獎金的賽駒。牠在港取得26場頭馬，冠絕其他香港賽駒，又曾獲多項榮譽，包括香港馬王、最受歡迎馬匹、最佳一哩馬、最佳四歲馬及最佳中距離馬。

新冠疫情期間，牠仍屢創佳績，獲譽為「香港之光」。牠亦是本港目前唯一能摘下十項一級賽錦標的良駒，並在2023年浪琴香港國際賽事中取得生涯最後一場頭馬。馬會指，牠退役後，將先前往澳洲，再在日本北海道的北方牧場享受退休生活。

▼「金鎗六十」歷來佳績▼



．曾攻下五項二級賽及兩項三級賽；五歲時取得四項一級賽冠軍，曾取得十六連勝，只差一場便追平「精英大師」十七連勝的香港紀錄

．2020年橫掃四歲馬經典賽事系列全數三關賽事冠軍，分別是香港經典一哩賽（1600米）、香港經典盃（1800米）及寶馬香港打吡大賽（2000米），成為繼「佳龍駒」（2017年）後第二匹能締創此佳績的賽駒

．先後於2020年、2021年及2023年揚威浪琴香港一哩錦標（1600米一級賽），追平了「好爸爸」的紀錄，是歷來第二匹成功三度勝出該賽的賽駒

．近年雄霸本地一哩大賽，曾於2021年及2023年兩勝一級賽董事盃，更於2021年至2023年連續三年在一級賽富衛保險冠軍一哩賽奪冠，成為歷來唯一能三勝該賽的佳駟

．除了最為人熟悉的1600米戰績，也曾三度增程角逐2000米賽事並成功奪魁，包括於2021年及2023年兩勝一級賽花旗銀行香港金盃，其中在2023年一仗更以一馬頭位之先擊敗「浪漫勇士」

．長期穩居全球精英賽駒之列，去年末在浪琴全球最佳賽駒排行榜獲得126分，是牠服役期間所得的最高國際評分

三屆馬王「金鎗六十」角逐富衛保險冠軍一哩賽最終以第四名衝過終點，但現場觀眾喝采聲仍此起彼落。（馬會提供圖片）

2023年12月10日，何澤堯與「金鎗六十」凱旋而歸。（香港賽馬會圖片）

9.22榮休歡送儀式 公眾穿戴「金鎗六十」上衣或圍巾免費入場

馬會指，將於9月22日在沙田馬場賽馬日舉行「金鎗六十」的榮休歡送儀式，屆時將頒發終身成就獎予馬主陳家樑，以表彰「金鎗六十」的輝煌成就。此外，當日也會上演焦點賽事慶典盃。

馬會指，歡送儀式將於當日第五場後，即下午3時10分舉行，騎師何澤堯將會策騎「金鎗六十」，與馬主陳家樑及練馬師呂健威一同現身馬匹亮相圈，向「金鎗六十」的支持者致意。公眾凡穿著包含「金鎗六十」或其綵衣設計元素的上衣，或戴上「金鎗六十」打氣圍巾，可免費進入沙田馬場公眾席。