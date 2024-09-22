食道癌死亡率高達七成　進食時遇一情況或為重大警號

資深演員徐少強近日因罹患食道癌不幸離世，雖然食道癌在香港並非最常見的癌症之一，但由於早期症狀並不明顯，讓許多患者在確診時已處於晚期。而食道癌最明顯的症狀，是進食固體食物時，感覺食物卡在喉嚨甚或胸口不適，並伴隨嘔吐，但這一現象往往容易被忽視。



撰文：醫善同行醫學顧問、臨床腫瘤科專科醫生李兆康



醫善同行醫學顧問、臨床腫瘤科專科醫生李兆康

食道癌是指食道內的細胞基因突變而導致的癌細胞不正常增生，最終形成腫瘤。隨著腫瘤的擴大，病人會逐漸出現吞嚥困難，尤其進食固體食物時，感覺食物卡在食道中，並伴隨嘔吐，是食道癌典型的早期症狀之一。但症狀初期並不明顯，許多患者誤以為是一般的消化不良或喉嚨不適，拖延就診時間，導致病情惡化。

男士較易患食道癌

根據衞生署的統計，食道癌在香港癌症中的發病率相對較低。2017 年食道癌在所有癌症新症中佔 1.2%，排名第 19 位。而在 2021 年，根據香港癌症資料統計中心的數據，香港每年約有 400 宗食道癌新症，其中男女比例為 4.5：1，顯示男性患上食道癌的風險顯著高於女性。

食道癌症狀初期並不明顯，許多患者誤以為是一般的消化不良或喉嚨不適，拖延就診時間，導致病情惡化。。(Getty Images)

至於為何男士比女士更易患食道癌，主要原因是與食煙和飲酒有關。吸煙是食道癌的主要成因，而男性吸煙比例較高，變相男士較女性更易罹患此病，煙霧中的致癌物質會刺激食道內壁，長期的損害容易導致癌變。另外，過量飲酒也是另一個重要風險因素，酒精可直接損傷食道黏膜，致癌物質更易侵入細胞，增加罹患食道癌的機率。

食道癌是指食道內的細胞基因突變而導致的癌細胞不正常增生，最終形成腫瘤。隨著腫瘤的擴大，病人會逐漸出現吞嚥困難。(視覺中國)

手術須切除整條食道

在香港，食道癌主要發生在食道中段三分之一的位置，並且以鱗狀細胞癌最為普遍。而在外國，尤其是歐美國家，則多見於接近胃部的食道下三分之一，且腺癌病例較多。鱗狀細胞癌和腺癌的病理在顯微鏡下有所不同，但其擴散途徑和治療方式大致相同。

食道癌的治療方式取決於病情的嚴重程度。早期患者通常會進行手術切除整條食道，並將胃拉至胸腔，取代原本的食道功能。這雖然是一個較大的手術，但能夠在一定程度上保留消化功能，病人仍然可以進食，但需要避免進食過快或大口吞嚥，以免引起不適。

如果病情發展至中晚期，則需先進行電療和化療，縮小腫瘤，再進行手術切除，提高手術的成功率。然而，由於不少食道癌患者同時有長期吸煙史，肺功能較差，這些患者的手術風險較高，術後康復時間也會更長。根據筆者的臨床經驗，第三、第四期食道癌的五年存活率約為30%至40%，而早期發現並及時治療的患者，存活率則相對較高。

最有效的預防食道癌方法，當然是戒煙和減少飲酒。（iStock）

最有效的預防食道癌方法，當然是戒煙和減少飲酒。這兩項改變不僅可以大幅降低患食道癌的風險，還能幫助減少其他與吸煙相關的疾病。此外，定期健康檢查也是早期發現癌症的關鍵，尤其是有吸煙或飲酒習慣的高風險人群，可以考慮定期進行胃鏡檢查，以便及早發現問題。若出現吞嚥困難、進食固體食物時感覺卡喉，並伴隨嘔吐的情況，應立即就醫，避免延誤診治。

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