Lunch哥李國永與退休女子滋擾死因庭證人　各判囚3個月

人稱「Lunch哥」的男子李國永，涉與一名退休女保安於2022年8月，騷擾死因庭案件的證人，李被指罵證人及舉中指。兩人早前經審訊後被裁定藐視法庭罪成，今（20日）在高院同被判囚3個月兼付訟費。



兩名被告：李國永（案發時17歲，學生），及賴瑞英（案發時65歲，退休保安）。

被告李國永否認藐視法庭罪成，被判囚3個月。(劉安琪攝)

「Lunch 哥」過往常在商場示威。（陳蕾蕾攝）

保安向「Lunch 哥」發出警告信，指他涉進行促銷活動。（陳蕾蕾攝）

「Lunch 哥」其後前往商場的詢問處，要求保安部解釋為何他到場消費，卻反而收到警告信。（陳蕾蕾攝）

「Lunch 哥」亦曾在港鐵站示威。（鄧詠中攝）

官斥兩被告對事主行為不可接受

陳官判刑指，3名事主案發時應法庭要求出庭作供，均表示因涉案事件擔心個人安危，H女士更承受極大壓力，並因而哭泣。陳官斥兩名被告當日與人群聚集的行為不可接受，指他們辱罵3名事主的言語粗鄙，手勢具侮辱性。陳官又強調，香港的法治精神應受到珍視，執行司法的工作不可受到干擾或影響。

事件在法院大樓發生

陳官續指，當日的騷擾行為持續了3分鐘，期間不涉實際的暴力，但不能忽視事件在法院大樓發生，且3名事主當時剛完成作供，在警員護送下行出法庭。陳官更認為，在某程度上，涉案行為可以說是在法官席前發生。

不能低估對司法工作的影響

陳官又指，兩名被告對3名事主造成的壓力雖不算最嚴重，但案中亦明顯見到H女士受壓。涉案事件事後亦迅速在社交媒體流傳，故不能低估其對司法工作的影響。

李犯案時未受其精神狀態影響

陳官最後考慮到，3名事主須就本案出庭作供及回想事件，李國永雖患有一些長期病患，但他案發時的行為未受其精神狀態，或學習障礙等病情影響，他明確知道自己在做什麼；另賴瑞英雖最非激進的示威者及未使用暴力，但行為給予聚集人群支持等，判兩名被告分別囚3個月，並須按彌償基準評定及支付訟費。

H女事表現焦慮登上私家車即哭泣

法官陳慶偉早前裁定，兩名被告案發時必然知悉本案3名事主為該死因聆訊的證人，而3名事主作供時明確提及當時因示威者的行為感害怕。從相關片段可見，H女士當時表現焦慮，且在成功登上私家車後便開始哭泣。無可置疑地，當時即使3名事主獲警方護送，但仍感自身安全受威脅。陳官另批評，當日示威者的行為在任合文明的法治社會均不可被接受。

案件編號：HCMP2254/2020