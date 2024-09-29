慢性咳嗽與「咳嗽高敏感綜合症」

秋天將至，不少人開始多了咳嗽。後疫情時代，大家都對咳嗽聲很敏感，容易聯想起COVID、感冒、傷風以至氣管炎。對醫生來說，最擔心的是慢性咳嗽病人，往往是嚴重疾病的警號；但不少長期咳嗽的老友記會說，慢性咳嗽猶如「老人咳」，無需醫亦無得醫。這個觀念並不正確。



撰文：醫善同行醫學顧問、呼吸系統科專科醫生盧浩然



醫善同行醫學顧問、呼吸系統科專科醫生盧浩然

醫學上，咳嗽分為急性、亞急性和慢性三大類。急性咳嗽一般於3星期內出現和消退，例如傷風、感冒、喉嚨炎等。這些情況一般屬輕症，簡單治療便能痊癒。

亞急性咳嗽這類別較少提及，泛指徵狀持續3至8星期，較常出現在細菌或病毒感染後。這個階段，是發展成過敏性咳嗽或慢性咳嗽的關鍵。如果持續超過8星期，就屬慢性咳嗽，也是最擔心背後有否引發長期和嚴重疾病的時候。

慢性咳嗽成因很廣泛，由吸煙、鼻水或胃酸倒流、氣管過敏，到肺部長期疾病如氣管發炎、慢阻肺病、肺結核以至肺癌等，醫生會安排詳細檢查以查找病因根治。也有一些原因不明的慢性咳嗽，市民一般會歸類為「長者咳」，以為可與之共存，其實這個形容不太恰當，首先非長者獨有，其次是咳嗽往往反映身體已暗藏風險（例如伴隨胸痛、氣促、咳血、體重暴跌等徵狀，至少需要詳細檢查，排除嚴重疾病），尤其長者大多有其他慢性病，更需要密切留意身體變化。

慢性咳嗽成因很廣泛，由吸煙、鼻水或胃酸倒流、氣管過敏，到肺部長期疾病如氣管發炎、慢阻肺病、肺結核以至肺癌等，醫生會安排詳細檢查以查找病因根治。(Getty Images)

與所謂「長者咳」類近的，是「咳嗽高敏感綜合症」（Cough Hypersensitivity Syndrome），即長時間咳嗽導致氣管和喉嚨的神經線過度敏感。這種咳嗽幾乎見於所有慢性咳嗽的病人，亦可以由哮喘、慢阻肺病等慢性咳嗽相關的疾病引發。以往的觀點認為，每種咳嗽所反映的病因及狀態不一；但近年醫學界有觀點認為，慢性咳嗽者在一段時間後，氣管和喉嚨的神經線都會進入「高敏」狀態，即使病因已經消除，仍然會反覆咳嗽。

「咳嗽高敏感綜合症」的特別之處，是未有正式的藥物治療；而透過找出並醫治病因，或處理好其他「可治療特徵」如鼻水倒流、喉嚨痛、氣促、胃酸倒流等，可以減輕這種高度敏感。但要準確判斷，仍需在醫生安排的一系列檢查，例如肺部檢查、肺功能測試、氣管鏡、過敏測試，以至電腦掃瞄等，逐一排除。只要發現病因，對症下藥，咳嗽至少不是「無得醫」。

秋冬季節的咳嗽，絕大多數都是急性，且與呼吸道細菌或病毒有關，所以保持個人衞生非常重要。（VCG）

話說回來，秋冬季節的咳嗽，絕大多數都是急性，且與呼吸道細菌或病毒有關，所以保持個人衞生非常重要；高危人士如長者等，亦宜趁入冬前，盡快接種季節性流感疫苗和肺炎鏈球菌疫苗。當然，常咳個不停的煙民，戒煙就是最佳方法，下定決心，不會太遲。

如果在這段時間突然連連咳嗽，特別是長者，最好盡快求醫。讀者亦宜緊記，自行服用止痛藥或消炎藥，應付簡單的傷風感冒，也許可以接受；但徵狀持續、加重的話，絕不建議。不少人也對如何分辨咳嗽、氣管炎或肺炎有疑問，下星期分享。

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