今日新聞8分鐘｜長沙灣爆水管紅的沉沒｜港人北上嚐大閘蟹大讚

國慶天氣｜天文台：熱帶氣旋山陀兒吹台 下沉氣流致本港天氣酷熱

熱帶氣旋山陀兒吹向台灣，明日（30日）升級為颱風靠近本港800公里範圍。天文台今日（29日）預測，山陀兒外圍下沉氣流會為華南帶來酷熱天氣。國慶日大致天晴，日間酷熱，最高溫33度。

國慶前夕深水埗15支國旗區旗旗杆遭破壞 警列刑毀調查

今日（29日）上午5時50分，深水埗南昌街及窩仔街交界有15支國旗及區旗旗杆遭人破壞，旗杆被折至彎曲，目前被損毀的旗杆已被清理帶走。

尖沙咀柯士甸道客貨車撞男途人 送院時一度昏迷

尖沙咀發生車禍。清晨5時許，一輛客貨車沿柯士甸道往紅磡方向行駛，途至彌敦道交界燈口時，據報一名男子突然闖出馬路，客貨車收掣不及將其撞倒，昏迷不醒。司機立即報案求助。救援人員到場將傷者送往伊利沙伯醫院救治，傷者其後回復清醒。

土瓜灣4歲男童昏迷命危 父母抱落街求救 母涉餵內地草藥丸被捕

土瓜灣有幼童疑服藥昏迷。今日（29日）中午12時18分，警方接獲一名姓鄧（37歲）女子報案，指其4歲兒子於新碼頭街3至5號幸福大廈一單位內暈倒。人員接報到場，發現男童陷於昏迷，立即由救護車將其送往伊利沙伯醫院，經搶救後情況危殆。

長沙灣爆水管路陷│「紅艇」慘變潛水艇 的士翻轉沉沒淹水地洞

長沙灣發生爆水管及路陷意外。周日（29日）約凌晨零時半，一輛的士駛過積水路面時跌落大窿，大半車身傾側更被水浸住，險被爆水管所湧出的「洪水」沒頂，所幸司機及乘客及時逃生，其中司機疑腳部受傷、四肢感到麻痺及頭暈，須由救護車須送院治理。凌晨2時左右，涉事的士已幾乎全面浸沒，從附近天橋鳥瞰，只見到一個車輪在「漩渦」之中。

直至清晨5時左右，經水務署人員搶修後，成功制止「洪水」繼續湧出。而「水退」之後，可見現場慢線留下一個約5米乘3米的大窿，內裡淹滿水，涉事市區的士（行內俗稱「紅艇」）則翻轉整架泡在水中，有如一架潛水艇，可見該洞相當之深；而附近則留下大量沙泥石塊。

有片｜香港仔的士「打保齡」輾過野豬群 途人喝止無果 一豬喪命

香港仔今晚（28日）發生的士撞斃野豬車禍。網上片段顯示，一輛的士沿香港仔水塘道上斜，如「打保齡」般迎頭高速撞上野豬群，野豬被捲入車底，被的士輾過。有車cam片段拍攝到，當時有途人高聲大叫「喂！唔好呀！」，惜未能喝停的士。其中一隻捱撞當場不治，漁護署人員奉召到場檢走屍體；其餘野豬則負傷自行逃去。

01直擊｜陽澄湖大閘蟹開售 港人北上盒馬嚐鮮：新鮮又大平過香港

江蘇陽澄湖大閘蟹於9月25日正式「開湖」捕撈，26日開始新鮮大閘蟹已陸續進入全國市場和民眾餐桌。27日，《香港01》記者北上探訪大閘蟹銷售情況，在深圳皇廷廣場盒馬鮮生，看到已有不少港人專門來購買品嚐「第一網」捕撈的新鮮大閘蟹，更有阿姨打包活蟹帶返香港，「暫時香港依家沒有，所以我就上來買左先。」

盒馬深圳區域水產採購負責人嚴永武向《香港01》介紹，盒馬今年主銷的是陽澄湖大閘蟹，昨日第一批已空運至全國所有門店，大小在140g至160g之間；隨著10月大閘蟹進入黃金期，大閘蟹也會更加肥美選擇更多，且價格會有所下降。

除了盒馬鮮生，蓮塘口岸也有商家開售大閘蟹，不過負責人就表示，陽澄湖大閘蟹市面上太少，要指定地點才能購買，他們售賣的太湖蟹亦十分受港人歡迎，但都於剛剛上市，價錢較去年稍高。

MIRROR演唱會｜阿Mo操練後肌肉短暫緊繃 父︰每次看見心有點點酸

MIRROR演唱會意外意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（28日）轉發第114周代禱信。Mo父李盛林透露，阿Mo的手指和腳部肌肉在操練後出現短暫緊繃感覺，需要按擦紓緩藥物，避免持續不適。Mo父李又指，直至今天每次看到阿Mo的情況，「心裡有一點點酸酸的感覺」，期盼他有一天能站起來，舞出第一步。

日本大熊貓「力力」和「真真」清晨起程回國 動物園員工灑淚送別

旅居日本東京上野動物園的一對19歲的大熊貓「力力」和「真真」9月29日踏上回國之途，有數十人在動物園外歡送。