女YouTuber前夫涉迷姦舊客人　陪審團退庭商議1日半裁罪名不成立

髮型師在社交媒體提及其任YouTuber前妻的事時，收到女舊客人的慰問訊息，他涉嫌邀約女客人見面。女方稱期間髮型師曾著她吸「草」，及吞下一塊貌似郵票的三角形物品，她稱照做後覺暈眩，指髮型師之後把她帶返他有份開設的髮型屋，並把她強姦。髮型師否認指控受審，陪審團昨起在高等法院退庭，商議一天半後以5比2大比數裁定被告罪名不成立。



被告楊培章，32歲，被控一項強姦罪，指他於 2021年10月8日，在上水龍琛路某處所內強姦X(案發時26歲)。

被告楊培章否認一項強姦罪，經審訊後被裁定罪名不成立。(朱棨新攝)

被告在IG提及其妻及感情事

事主X在審訊時供稱，她曾光顧被告工作的髮型屋，因而認識被告。她後來未有再光顧，有透過Instagram和被告聯絡，但不頻繁。被告於案發前在其Instagram帖文，提及與妻子的感情和家庭等問題。她問被告發生何事，被告未有透露，但約她外出聊天。

吸過「草」後再吞下三角形物件

被告案發日當晚開車接X，並載她到屯門黃金海岸的停車場。兩人在車上聊天時，被告取出煙狀物，聲稱是「草」，X稱她理解是煙草，吸食了數口後，被告叫她把一個三角形的物件放在舌下，她向被告確認不是毒品後照做，並吞下該三角形物件，之後感到暈眩和口渴。

X稱被載回髮型屋後遭強姦

X指被告之後開車回被告於上水開設的髮型屋，X進入髮型屋後，見到一男一女，她在洗髮椅休息，被告突伸手摸她的胸和吻她，X嘗試制止，並稱要上廁所，惟被告在廁所稱要幫她脫褲，兩人發生拉扯，X稱她因尿急而自行脫褲，並坐在馬桶。被告繼而把X拉入一間房內，迫她口交然後把她強姦。

性侵期間曾掐被告陽具

X稱她遭被告性侵時，她曾掐被告的陽具，被告喊叫：「好痛。」X事後打算致電男朋友，遭被告阻止。被告奪過她的電話，刪除兩人在Instagram的對話紀錄。

X體內有迷幻藥及被告精液殘餘

控方案情續指，X的男友之後到上水接她，兩人返回男友的屯門住所後各自休息。X於清晨5時許醒來，她向朋友人提及遭強姦的事，朋友鼓勵X把事件告知男友並報警。

X事後到醫院檢驗，毒理測試顯示X的體內有迷幻藥，其陰道內亦有被告DNA的精液殘跡。

案件編號：HCCC225/2023