道士涉謀殺智障女　控方指事主全身80處傷　與男被告施襲情況相符

道士涉嫌非禮及謀殺21歲輕度智障女子，死者母亦涉協助教唆道士非禮案，主控官今（9日）先在高等法院作結案陳詞稱，根據法醫的證供，死者吳恩宇身上的瘀傷、擦傷和裂傷有約80處，腦膜出血，她亦酒精中毒和患有早期肺炎，這與男被告張子材在錄影會面招認曾向吳施襲的情況，包括把她的頭推向牆的情況相符，指張是有意令吳受嚴重傷害，吳亦最終不治。



控方又稱，女被告吳馬如赓作為吳的母親，明知張會非禮其女兒，仍購買假陽具，向張提供協助，亦應被裁定協助及教唆的罪名成立。



被告張子材。(資料圖片)

女被告吳馬如賡是男被告張子材的徒弟。(朱棨新攝)

女死者吳恩宇與父母及男被告等人同住西貢龍尾村時死亡。(資料圖片)

男被告張子材（54歲）被控一項非禮及一項謀殺罪，指他於2019年8月1日至9月2日期間某日，在西貢龍尾村非禮吳恩宇，並在9月2日謀殺吳。

女被告吳馬如赓，協助和教唆非禮另一人罪，指她於同年8月某日，協助教唆張子材非禮吳恩宇。

張曾稱因吳不願起床而打她

控方指，男被告張子材在錄影會面曾指死者吳恩宇被邪靈上身，因此才向她施襲，以替吳驅邪。控方質疑其說法，並引述嗇色園黃大仙祠監院李耀輝的說法，指張聲稱信奉的，並非道教的分支；而張亦曾在錄影會面稱，他在2019年9月1日，即吳死前一天曾襲擊吳，但張當時沒有指吳邪靈上身，只是稱她不願起床。

曾把吳的頭推向牆及灌她喝大量的酒

控方又指，張有認曾把吳的頭推向牆3至4次，吳的頭因此有「適量既血出現」，控方形容答案奇怪，反問：「(甚麼是)適量嘅血？」張亦有稱於當天早上除襲擊吳，亦有向她灌飲大量的酒。

總督察莫子威形容死者吳恩宇的屍體很多瘀傷，形容如豬頭。(朱棨新攝)

法醫傅家聰稱女死因吳恩宇身體有約80處瘀傷及擦傷，難於行動，預期她生前極為痛楚。(朱棨新攝)

道教專家李耀輝指被告張子材信奉的非道教的分支。(劉安琪攝)

吳全身有傷處並腦膜出血

根據法醫的證供，吳身上的瘀傷、擦傷和裂傷約80處，腦膜出血，她亦酒精中毒和患有的早期的肺炎。控方指吳的傷勢與張描述所作的襲擊相符，並認為張是有意圖對吳構成嚴重傷害，而吳受到殘酷對待後，最終死亡。

吳半清醒狀態下被非禮無法保護自己

就張子材把假陽具插入吳的下體，控方指不知道他當時進行甚麼宗教儀式，但形容他的行為邪惡，亦屬非禮行為。吳當時處於半清醒狀態，無法保護自己，認為應被裁定張謀殺和非禮罪成。

母明知張會非禮女兒仍買假陽具

至於女被告吳馬如赓面對協助和教唆非禮的罪名，控方稱難以想像一名母親會作出協助。控方認為女被告愚昧，受宗教儀式蒙蔽，惟她明知張會非禮其女兒，仍購買假陽具，並向張提供協助，亦應被裁定罪成。

明天將由辯方律師作結案陳辭。

案件編號：HCCC159/2021