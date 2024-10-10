警司陸振中涉非禮女警　同袍見被告與事主離席　陸被裁定表證成立

警司陸振中涉在殘廁3度非禮女下屬，危駕並襲擊同袍案，今（10日）在區域法院續審。已退休前總督察黃燦熊今續作供，指事主X在熟食中心飯局上飲酒後醉了，曾嘔和長時間伏在桌上休息。黃另稱被告和X曾經離席，但黃不清楚兩人去了哪裏。



控方已完結案情，法官裁定陳表證成立，案件押後至12月11日續審，辯方透露將傳召2名專家證人



被告陸振中（43歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、1項危險駕駛、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間3度非禮女子X，及在同年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊X、督察蔡文浩和賴文顯。

被告陸振中否認曾非禮及襲擊其下屬。(朱棨新攝)

退休總督察黃燦熊稱，曾在晚飯期間，見被告陸振中與女事主X離席，不知兩人去那裡。(陳曉欣攝)

X曾嘔吐及長時間伏在桌上

已退休前總督察黃燦熊今繼續作供，講及被告6月22日聯和墟街市熟食中心涉非禮X事件。他稱當晚上菜前，他、被告、X、督察蔡文浩和賴文顯閒談飲酒，X喝醉了，曾嘔吐和長時間伏在桌上休息。被告和X有段時間曾離席，但黃不清楚兩人去了哪裏。

黃見同袍在停車場勸被告

黃又稱，在7月15日的飯局後，飲了酒的被告出現在牽晴間停車場，被告坐在其座駕司機位上，數名同袍在勸他；被告其後返回沙頭角警署，黃在停車場外見到督察蔡文浩的手被包紮了。黃今接受辯方盤問指，蔡當時表示阻止被告開車期間有糾纏，蔡夾傷了手指。

案件編號：DCCC137/2023