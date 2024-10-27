「心臟穿窿」或與「卵圓孔未閉症」有關　中風患者更須警惕

「卵圓孔未閉症」名稱聽起來陌生，但其實是不少新生嬰兒會遇到的情況。很多人一生也不知道自己有這個隱藏的「心臟穿窿」，直至因身體檢查或被醫生聽到心臟有雜音，並進一步接受心臟超聲波檢查才確診。一般而言，患者往往沒有明顯徵狀，曾經得過缺血性中風而卵圓孔未閉的成年患者，亦有機會增加第二次中風的風險，引發更嚴重的神經損傷，甚至致命。



撰文：醫善同行醫學顧問、兒科專科醫生潘錦霞



醫善同行醫學顧問、兒科專科醫生潘錦霞

卵圓孔是一個連接左、右心房的小孔，胎兒在母體時，由於肺部還未發育成熟，卵圓孔會負責將含氧的血液由胎盤供應給胎兒。隨著嬰兒出生開始呼吸和使用肺部，這個圓孔完成「歷史任務」就會自行閉合；但有一些嬰兒的卵圓孔無法完全閉合，形成「卵圓孔未閉症」，成因至今未明。

由於香港較少為正常初生嬰兒安排心臟超聲波檢查，本港缺乏相關確診數據。根據台灣的統計數據，大約50%的嬰兒會在出生後三個月內自然閉合，而在一歲時，約95%的嬰兒卵圓孔會關閉。至於剩下5％未能閉合的幼兒，他們往往沒有明顯徵狀，在往後日常生活跟其他小朋友無異，很多只會在日後的體檢無意中被發現。

缺血性中風患者或需手術修補

不少人將「卵圓孔未閉症」與心房間隔缺損（心漏）混淆，實際上在病理和影響上有明顯差異。卵圓孔由兩層重疊的組織形成，若無法自行閉合，大部分情況下也不會造成血液異常流動，由於沒有實質的心臟組織缺損，及沒有徵狀，大部分情況下不需要治療，除非曾經歷中風。

相反，心房間隔缺損則是存在明顯的缺損或破洞，導致血液在左、右心房之間異常流動，通常會引發更明顯的症狀如心臟雜音、氣喘等，病情嚴重者需要手術修補。

由於人逐漸長大，如靜脈曲張、肥胖、食煙等因素，身體形成血塊的機會增多。若正常卵圓孔閉合了，血塊會流入肺部作隔濾；相反，「卵圓孔未閉症」患者，這些血塊會有機會由右心房通過卵圓孔到左心房引致阻塞腦血管，形成缺血性中風。

因此，一旦發現患有「卵圓孔未閉症」且有缺血性中風史的成人，醫生會建議通過手術閉合孔口，以減少再次中風的風險，否則一旦第二次中風，神經便會受到更嚴重損傷，甚至致命。

施行心房間隔缺損堵塞手術的情況。（筆者提供）

放入傘形裝置封閉孔口

是否施行手術治療「卵圓孔未閉症」，主要取決於孔的大小。如果卵圓孔的直徑較小（通常小於3毫米）且無徵狀，醫生通常會建議持續觀察，而不進行手術。然而，若卵圓孔過大引致影響小朋友的生長飲食，或患者有中風等潛在風險，醫生可能會建議介入性治療，例如使用心導管技術，放入一個類似傘形的裝置來封閉孔口。這種微創手術的風險較低，且通常患者能夠快速康復。

如果孔口過大或位置不適合使用微創手術，可能需要開胸手術來修補孔口，但這種情況在「卵圓孔未閉症」中較為少見，通常發生在更嚴重的心漏患者身上。

大部份人一生也可能不知道自己患上「卵圓孔未閉症」，由於不會有明顯徵狀，絕大多數情況下也不會引發嚴重健康問題，家長無需過度擔心，只需定期帶孩子進行身體檢查，醫生會根據情況評估，是否需要進一步檢查或治療。

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