咳嗽的刻板印象：真有「氣管敏感」這回事？

上星期介紹過大眾對咳嗽的一些刻板印象，以及慢性咳嗽的特點，其一是很多相連疾病的警號，範圍涵蓋上呼吸道、下呼吸道以至消化道。不少市民也會把咳嗽看成是「氣管敏感」，其實只是另一個大眾的刻板印象，以下詳談。



撰文：醫善同行醫學顧問、呼吸系統科專科醫生盧浩然



醫善同行醫學顧問、呼吸系統科專科醫生盧浩然

呼吸道疾病病人一般難以分辨自己是上或下呼吸道的感染，除了因為徵狀類似，很多時痛楚或病感都會覆蓋整個呼吸道，例如鼻塞或咳嗽；若是發燒、肌肉乏力等，感覺更是傳遍全身。

當病人求醫時很多時會以「咳到甩肺」、「氣管敏感」等形容病況，其實只是籠統感覺。氣管敏感和「甩肺」，其實並非醫學診斷，只是病人用以描述喉嚨至氣管一帶不適的統稱。（視覺中國）

所以，當病人求醫時，很多時會以「咳到甩肺」、「氣管敏感」等形容病況，其實只是籠統感覺。氣管敏感和「甩肺」，其實並非醫學診斷，只是病人用以描述喉嚨至氣管一帶不適的統稱，人人意思不盡相同——最常指的，是秋冬轉季的初起咳嗽；其次是鼻敏感、傷風感冒後的持續咳嗽；以至哮喘、花粉症等其他疾病（很多時候，表示自己「咳到甩肺」的病人，診斷亦與肺結核或肺癌等嚴重疾病無關）。

不少市民也會把咳嗽看成是「氣管敏感」，其實只是另一個大眾的刻板印象。

不過，氣管炎則是真有其病，常見於傷風、感冒、COVID或呼吸道合胞病毒等病人，是為急性氣管炎。也有所謂慢性氣管炎，流行病學上，病人連續兩年、每年咳嗽時間超過三個月，便歸此類。很多有慢性支氣管炎的人士，都是慢阻肺病患者，據以往的統計，病因包括長期吸煙、吸入受污染的空氣或長時間處於多油煙、工業用化學物質、粉塵或花粉的環境等。

氣管炎易與肺炎混淆，也因為上下呼吸道以氣管連接，很多時出現了病徵，痛楚難以區分；又或一有濃痰便懷疑是肺炎作怪等。氣管炎的徵狀特點，是引發的咳嗽相對嚴重，咳嗽聲重，咳後呼吸不暢順並會「扯蝦」，並有喘鳴；而且痰涎帶黃，但與肺部感染無關。此病尤其常見於兩歲以下幼兒，因其氣管未發育，若有痰涎便易阻塞氣管。典型的肺炎患者雖然也會帶有黃痰，但他們呼吸時也會感到胸痛、因血氧含量低而呼吸困難、高燒等。肺炎有時亦會因為徵狀輕微而不易發現，或需透過聽診，以至X光、電腦掃瞄、造影等檢查診斷。

咳嗽相關疾病的共通點是皆可由吸煙引致，健康要緊，遠離煙草、戒煙為上。（視覺中國）

治療方面，決定氣管炎病人需否用藥的關鍵，是其有否受細菌或病毒感染。大部份病例與病毒感染有關，透過快測排除了COVID或流感等可能後，醫生會按情況，以止咳、化痰藥物或氣管舒張劑等溫和治療方法，舒緩氣管炎引發的徵狀。若是細菌引發的氣管炎，或病人有高燒，則較需密切關注，若病人高燒不退、痰涎較濃或帶黃或綠色、溫和治療的效果不佳，醫生會衡量需否處方抗生素，或是安排核酸檢測等進一步檢查，詳細了解細菌感染的情況。慢阻肺病的病人，其長期咳嗽或氣促等徵狀，即使接受治療（例如長效氣管舒張劑或吸入式類固醇）仍會持續；而肺部功能亦呈退化及永久受損跡象。

連續兩星期詳述咳嗽引發的各類疾病及相關徵狀，希望讀者在遇上類似情況時，能有多一分知識判斷病況，然後盡早求醫。上述疾病的共通點，是皆可由吸煙引致，故筆者不厭其煩再呼籲，健康要緊，遠離煙草、戒煙為上！

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