膝關節持續病楚　怕痛「唔郁」是大忌

隨著年紀漸長，我們的膝頭關節可能出現退化，主要徵狀是膝頭持續疼痛，甚至腫脹變形。不少病人一聽聞退化，就擔心最終會惡化至需要接受換膝關節手術。事實上，在物理治療層面，膝關節退化可及早透過持續及合適的運動，強化周邊肌肉，從而得到改善。



醫善同行醫學顧問、註冊物理治療師陳以立



物理治療師會為膝關節痛症患者，度身訂造運動方案，幫助患者安全有序地強化肌肉，改善病況。

膝關節與我們的日常活動能力息息相關。無論是起身落床、站立梳洗、上落樓梯等看似簡單的動作，都與膝關節有關。可是，如此重要的膝關節會隨年齡退化，膝頭內的軟骨會因長年累月使用而慢慢變薄；當周遭負責保護膝關節的肌肉一旦缺乏活動而漸漸流失，將會難以支撐關節活動。而身體察覺到關節表現有異，會長出骨刺，以圖加強支撐力；但卻會令膝部骨頭變形，膝頭腫大，難以正常伸展，影響生活。當骨頭形狀有所改變，難以自行回復原狀。但我們可以從強化周邊肌肉入手，作為應對膝關節退化的良方。

物理治療師會為膝關節痛症患者，度身訂造運動方案，幫助患者安全有序地強化肌肉，改善病況。

強化肌肉，與做運動脫不了關係。不少前來求診的患者聽到要運動就表現抗拒，筆者留意到他們普遍有一個迷思，就是認為「一痛就應該唔好郁」，擔心越郁越痛。可是，「唔郁」可能會令肌肉流失，甚至萎縮。如果缺少了肌肉支撐，我們活動身體時的壓力就會集中在關節、軟骨及骨頭之上，令它們出現磨蝕或變形，痛楚有增無減。所以，透過身體多個部份參與不同的運動動作，鍛鍊肌肉，有助紓緩痛楚，保護關節。

值得留意的是，運動的種類、動作、強度都講究「動作是否適合自己」，以及「是否做得準確無誤」。現時網上充斥大量資訊，有患者自行上網尋找運動教學，但此舉有機會進行了不適合自己的運動，或是做錯動作而弄巧反拙。簡單而言，如果該項運動會令人越做越痛，就需要停止。各位可以嘗試簡易的自測方法，假設痛楚或不適的程度以0至10分區分，如果運動期間感受到大於3分的痛楚或不適時，就該停止有關動作，緊記量力而為。

作為物理治療師，教導患者進行持續而正確的運動非常重要。為患者度身訂造一個容易融入生活的運動方案，有助對方安全有序地強化肌肉，保護關節及骨頭，改善病況。曾有一位獨居老人因難忍膝痛而求診，持續痛楚令他擔心日後病情惡化至行動不便，難以外出購買食物及日用品。當時筆者根據對方的能力及需要而作出評估及制訂目標，分階段安排不同運動，例如先安排在座椅上都能做的伸展肌肉運動，繼而安排一些站立活動關節的運動，最後安排上落樓梯運動等等，成功逐步增強對方不同部份的肌肉，應付到不同活動的需要。

除了上述提及的獨居長者，相信尚有不少中年人士或老友記可能受膝關節退化困擾多年，礙於種種因素而未能求醫。我們「醫善同行」每逢星期三早上，於深水埗的能仁專上學院舉行物理治療義診服務，會為預約的病人免費提供疼痛管理、康復治療、改善常見的痛症問題。筆者亦擔任其中一位義務物理治療師，期望透過義診幫助到各位有需要的病人。有興趣者，請致電預約熱線：39961070。

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