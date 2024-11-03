調查揭逾半受訪白內障患者延遲做手術　醫生：或導致其他併發症

老花及白內障均為香港中老年人的眼疾問題，兩種疾病因眼睛晶體失調所致。有三位眼科專科醫生委託研究機構進行調查，結果發現，在逾300名受訪者中，有75%受訪者有老花、有14%受訪者則患白內障。在有老花的人當中，逾八成半人曾用各種方法避免戴老花眼鏡；在患白內障的人當中，則有逾半數人獲醫生建議接受白內障手術，仍會選擇延遲，當中三成人更打算待「視力非常模糊」才進行手術。



三位醫生指出，白內障患者拖延病情，或會導致染上其他眼部併發症，建議患者及早治療。他們也建議，大眾避免長時間接觸紫外線，以延緩晶狀體衰老的過程，40歲或以上的人士，則應進行一次全面的眼科檢查。



調查訪問逾300人 七成半人有老花 近一成半有白內障

三位眼科專科醫生伍立褀、郭偑瑋、陳頌恩早前委託研究機構進行調查，在今年7至8月共訪問302名50歲或以上、未曾接受白內障手術的港人，了解他們對老花及白內障的認知及處理方法。

結果發現，有86%受訪者認為視力為年齡增長面對的最重要問題、有75%受訪者有老花、有14%受訪者則患白內障。郭偑瑋提醒，兩種疾病均可致視力模糊，白內障更會將患者跌倒及骨折風險，分別提高36%及28%。

眼科專科醫生郭偑瑋指，白內障會增加患者的跌倒及骨折風險。（陳蓁誼攝）

揭老花受訪者抗拒戴老花眼鏡

調查結果也指出，有六成受訪者認為「看起來年輕」對工作及社交生活有重要影響。而在有老花的受訪者當中，逾八成半人曾用各種方法避免戴老花眼鏡，當他們看不到餐牌上的字，他們會嘗試請人幫忙看、或將餐牌拍照再放大、猜測內容等方法，也不想戴老花眼鏡。

逾半白內障受訪者選擇延遲接受白內障手術

在有白內障的受訪者中，則有54%人逾半數人獲醫生建議接受白內障手術後，仍會選擇延遲，當中三成人更打算待「視力非常模糊」才進行手術，有9%人則認為靠服用營養補充品（如維他命、礦物質）可改善白內障。

眼科專科醫生伍立褀指，有54%患有白內障的受訪者選擇延遲接受白內障手術。（陳蓁誼攝）

伍立褀指，不少患者對老花、白內障這兩種眼疾的認知，存在一定謬誤，例如有白內障患者誤以為確診後，可將病情拖延至眼球晶狀體明顯渾濁才進行手術。

陳頌恩則指出，嚴重白內障會導致虹膜炎及青光眼，甚至會使晶狀體移位，病人應該及時求診。他續指，由於老花及白內障均是晶狀體失調所致，透過進行手術置換晶狀體，不但能治療白內障，亦可矯正老花、近視及散光的眼部問題。

他提到，手術使用的人工晶體由合成物料構成，不會損耗，晶體亦有三種，呼籲患者按自身需要，與醫生商討溝通，按生活、眼睛狀況等因素選擇置換合適的人工晶體。

眼科專科醫生陳頌恩提醒，嚴重白內障會導致虹膜炎及青光眼，甚至會使晶狀體移位，病人應該及時求診。（陳蓁誼攝）

現年66歲、從事的士司機的郭先生指，視力對司機而言十分重要，他10多年前開始有老花，於2018年患上白內障，「嗰陣連客畀啲卡片我去睇地址都睇唔到。」

他在2019年接受白內障手術，當時做的晶體置換術屬微創手術，所以他手術後沒有感到多大痛楚，經過一段時間，其眼睛痊愈、並適應光線，至今依舊視力良好、沒有復發跡象。

伍立褀提醒大眾，兩種眼科疾病均為晶狀體自然老化所致，建議大眾避免長時間接觸紫外線，以延緩晶狀體衰老的過程。陳頌恩則建議40歲或以上的人士，應進行一次全面的眼科檢查。