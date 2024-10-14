青光眼｜午休趴睡很傷眼！可致角腹變形「這2姿勢」可減眼睛壓力

無論你是在上班還是在唸書，很多人都有習慣中午的時候，趴在桌上小睡一下的習慣，對此，來自台灣的羅英源醫生提醒，趴着睡覺時，頭部的姿勢和重力的影響，會導致眼壓暫時升高，久了不僅影響到短期的視力，還會增加罹患青光眼的風險。



趴着睡覺時，頭部的姿勢和重力的影響，會導致眼壓暫時升高，久了不僅影響到短期的視力，還會增加罹患青光眼的風險。（Canva）

台灣彰化羅眼科體系羅英源總院長在Facebook發文表示，很多人也有午睡起來視力模糊的經驗，對此，她解釋，趴着睡覺時，頭部的姿勢和重力的影響，會導致眼壓暫時升高，眼球的正常運作，依賴於穩定的眼壓，來保持清晰視野。而根據醫學研究，眼壓的變化不僅影響到短期的視力，還會增加青光眼的風險，青光眼是因眼內壓持續升高，而引發的視神經損傷疾病，若未能及時控制，可能導致不可逆的視力損失。

羅英源指出，趴着睡時，臉部與手臂、桌面接觸的壓力，會影響到眼睛和臉部的血液循環，血液循環受阻，導致眼睛的氧氣和營養供應減少，這也會影響視覺功能，當血液循環逐漸恢復，視力也會隨之改善，因此大多數人在幾分鐘後就會發現視力逐漸恢復正常。

相關文章：失眠｜睡不着未必與壓力有關？4種食品影響入睡「牛奶」也是其一

+ 8

長時間這樣睡覺，眼睛容易會被壓迫，角膜也可能會因此變形，羅英源表示，當角膜受壓變形時，光線進入眼睛的折射角度，會發生變化，導致光線無法準確地聚焦於視網膜，這就是為甚麼在起床時感到視線模糊，而這種變形通常是暫時的，一旦角膜恢復原狀，視力也會恢復。因此，也提醒大家，需要趴着睡一下的時候，一定要注意不要壓迫到眼球，長時間的壓迫可能會造成視力永久的損傷。

如何減少趴着午睡引起的視力模糊？羅英源指出，避免長時間趴着午睡，選擇平躺或仰臥的姿勢，這可以減少對眼睛和臉部的壓力，幫助維持正常的血液循環和眼壓，且一定要注意不要壓迫到眼球，在醒來後，可以通過頻繁眨眼或使用人工淚液，來幫助眼睛恢復正常潤滑，從而加快視力的恢復。

【延伸閱讀，更多打工仔職場健康建議】



咖啡每早一杯才上班？有提神、消脂10大好處但過量可致健康問題…

+ 32

職場健康｜無法思考、記憶力差？或受腦霧影響 5大飲食建議改善

+ 17

延伸閱讀：

每4人就有1人得到！眼科醫曝「乾眼症常見症狀」 眼睛疲勞、刺痛都中獎

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】