眼睛健康｜視覺模糊兼視物變形？醫生提醒快做黃斑部病變檢查

「黃斑部」在視網膜裡負責最重要的感光角色，隨著年齡增長，視網膜中央部位逐漸退化，70歲之後很可能出現黃斑部病變，造成視力衰退。



眼科醫師提醒，如果發現視物變形，變大或變小，應提高警覺前往眼科檢查，才能早期發現並治療、延緩狀況惡化，避免視力喪失。

相關文章：黃斑病變｜胡楓望大廈彎曲以為眼老化 致盲高危預防5招蛋黃粟米👇👇👇

+ 2

醫解析黃斑部病變常見原因 若出現這些異常快做檢查

台灣朱智盟眼科診所院長朱智盟醫師比喻，黃斑部如同相機底片，光線從無線遠處到視網膜成像，黃斑部裡布滿錐狀細胞，是最後方感光最密集的區域，當相機底片損壞，便無法照出品質清晰的相片，一旦黃斑部出現病變，即便水晶體多麼清澈、角膜正常，再鮮豔的色彩也會褪色。

正常情況下，視網膜下方的脈絡膜提供養分和氧氣，同時負責運送排出的廢物，隨著年齡老化脈絡膜血管硬化，加上光線對黃斑部的慢性傷害，代謝功能失調導致缺氧，進而產生脈絡膜新生血管；另1種常見案例是糖尿病，長期血糖控制不良產生視網膜病變，或因缺氧也會造成血管新生來幫助養分運輸。

相關文章：白內障｜長者視力退化增患失智症風險 4個方法減緩眼睛老化速度👇👇👇

+ 11

台灣朱智盟醫師指出，脈絡膜和視網膜之間有1層阻隔的布魯赫（Bruch membrane）膜，一旦布魯赫膜退化就會造成脈絡膜新生血管往視網膜增生，而新生血管的血管壁較薄，容易破裂導致滲出的物質會進入視網膜，形成黃斑部水腫、出血或滲出液，致使視網膜感光細胞壞死、功能喪失，釀成初期滲出型黃斑部病變。

罹患黃斑部病變初期會感覺眼睛看出去「霧霧的」，視力尚有0.7、0.8，隨時間水腫愈來愈嚴重，視力愈來愈差，如果試著讓患者畫直線彎曲，或利用簡易的「阿姆斯勒方格表」測試，若發現方格表出現空缺或曲線，應盡早檢查治療。

相關文章：【護眼食物】抗氧化防藍光眼乾 護眼10種食物牛肉檸檬番薯都得！👇👇👇

+ 26

黃斑部病變治療藥物注射為主流 雷射治療是輔助治療

台灣朱智盟醫師坦言，黃斑部病變在現今醫療仍無法根治，當早期黃斑部腫脹、出現濕性黃斑部病變，就應該積極治療、延緩惡化，所幸現在醫學診斷工具眼球光學電腦斷層掃描儀（OCT）很先進，進展到最快的掃描線是25萬條，解析度高且偵測更精細，能準確判別黃斑部厚度和視網膜功能，有助於制定治療方針。若濕性黃斑部病變未治療持續惡化，萎縮成乾性黃斑部病變，嚴重則會導致失明。

台灣朱智盟醫師表示，20多年前醫學不發達，老人性黃斑部病變無法治療，隨著醫學進步，現在當黃斑部滲出水、出血，甚至長出新生血管，須接受玻璃體藥物注射，源於大腸癌藥物的癌思停能抑制新生血管，後來發現可運用在黃斑部治療，不過必須醫師認定才可使用。

相關文章：護眼｜眼屎多淚腺退化眼窩痛老花？眼睛老化6警號筷子變彎即就醫👇👇👇

+ 2

之後發展出眼科治療專用藥物，像是諾華的樂舒晴（Lucentis）和拜耳的采視明（Eylea），都是用來抑制新生血管生長的藥物，近幾年羅氏推出雙效的羅視萌（Vabysmo），去年納入台灣健保給付，必須打顯影劑，經過醫院申請、送審，來回需2、3個月，亦可選擇診所自費施打。

藥物注射治療療程約需每個月施打1次，注射3、4次後，1年後每3個月打1次，無法根治，必須持續注射，預防惡化，為了預防感染，在注射前會注入消毒水，翌日仍會感到疼痛，2週後會透過OCT檢查，包括視力改善和黃斑部厚度減少這2項指標，有時需要幾個月才能看到改善。

台灣朱智盟醫師進一步解釋，另外1種治療方式是雷射治療，早期雷射治療會傷害黃斑部，後來出現光動力黃斑部雷射，缺點是恐致過敏且價格昂貴。為降低雷射傷害，經過改良後，台灣朱智盟眼科診所於2021年引進目前最新第3代黃斑部微脈衝導航雷射，微脈衝能量配合定位系統，不論患者眼球如何移動，都能安全施打在黃斑部周邊區域，減少黃斑部中心的傷害，只要患者確診視網膜水腫、濕式黃斑部病變，就能申請健保給付。

相關文章：護眼｜用眼過度致兩眼昏花？營養師推薦保持眼睛健康8大營養素👇👇👇

+ 10

台灣朱智盟醫師強調，藥物注射為主流治療，雷射治療是輔助治療，建議兩者合併治療相得益彰。早期發現、早期治療是黃斑部治療的最大原則，一旦感覺中心視力喪失、影像扭曲，視力變模糊時，盡快進行眼科檢查，尤其有高度近視及年長者，應半年安排1次視網膜檢查，平時多攝取Omega-3、葉黃素和魚油，都有助於保護眼睛健康。

延伸閱讀：

皮膚病灶遇水就痛不敢清洗？ 醫：用對方法清潔助康復

咳嗽就漏尿！改善女性應力性尿失禁 採注射填充術有解

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」