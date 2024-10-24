眼睛有異物感、視力模糊？中醫師教睡前按摩3穴位改善眼周循環

年過50的孔小姐，眼睛乾澀且有異物感已超過3年，到眼科診斷為虹彩炎，接受類固醇眼藥水治療，但症狀反覆發作，到醫院眼科做進一步檢查，確診為乾燥症。儘管使用西藥及眼藥水治療，但不適感依然存在，後來接受中醫治療終於擺脫眼睛的乾燥不適。



乾燥症是一種慢性自體免疫性疾病，常見症狀包括眼睛乾澀、口乾、皮膚乾癢及陰道乾澀等。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東表示，上述案例是因為自身免疫系統攻擊淚腺、唾液腺等外分泌腺體所致，情況嚴重者還可能引發肺炎、腎炎、關節炎等多個器官的炎症。

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中醫：乾燥症是因為肝腎陰虛

謝旭東表示，孔小姐就診時，除了眼睛乾澀與疼痛，還伴隨失眠和皮膚易起紅疹與乾癢等症狀。因此，治療上給予加味逍遙散合併夏枯草，並配合「明目地黃丸」早晚服用。經治療半個月後，孔小姐自覺眼睛乾澀減輕，失眠症狀亦有所改善。持續接受治療數月後，大幅改善了皮膚乾癢及失眠。

謝旭東解釋，乾燥症在中醫學屬於「燥症」的範疇，根本病因在於肝腎陰虛和津液虧損，導致燥熱內生。中醫認為肝開竅於目，肝腎陰虛會導致眼睛失去濡養，進而引發乾澀。

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中醫治療乾燥症從臟器著手

在治療上，常使用內服中藥如明目地黃丸，來滋補肝腎、養血明目，並以加味逍遙散疏肝解鬱，配合夏枯草以清肝明目，從而減少因炎症導致的眼睛乾澀，也可改善失眠。此外，若患者還伴有口乾、皮膚乾燥等症狀，可加用生地黃、麥冬、玄參等藥物以滋陰潤燥。

他強調，西醫治療主要以消炎性眼藥水或促進淚液生成的內服藥來緩解症狀，有些患者在服用西藥後可能出現多汗、唾液過多、腸胃不適等副作用，因此許多人轉而尋求中醫的協助。持續治療數月後，症狀均能獲得改善。

眼睛眼睛乾澀不適，少吃這類食物

對於乾燥症引發的眼睛不適問題，日常飲食和生活習慣的調整至關重要。謝旭東建議患者可以這樣吃：

1. 應避免過食辛辣、油炸及燥熱的食物，如蔥、薑、蒜及麻油等，這類食物易加重陰虛燥熱的症狀。

2. 多攝取富含維他命A和Omega-3脂肪酸的食物，如胡蘿蔔、茼蒿、魚油和亞麻籽油等，有助於滋潤眼睛，減少乾澀感。



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睡前多按3大穴位+茶飲減少發炎

除了飲食上要注意外，保持充足的睡眠和適度的運動，有助於改善體質，促進氣血循環。謝旭東說，平常睡前也可以多按液門穴、珠圓穴、三間穴，此三穴能夠改善眼睛周圍循環，減少發炎並有明目的功效，建議睡前雙手輪流按摩各3分鐘。

睡前多按3大穴位（Heho健康授權使用）

菊花潤燥茶

材料：甘菊花3錢，桑葉1錢，百合2錢

做法：將上述三味藥材裝成茶包，放入500CC的熱水中悶10分鐘即可飲用，一周飯後飲用2-3次。

功效：菊花養肝明目，搭配桑葉、百合生津潤燥，且百合還具有寧心安神的功效，對於乾燥症患者的心煩失眠也有幫助。

注意事項：感冒、懷孕、胃腸不適、體質敏感的人需於醫師指示下飲用。



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