圖襲裁判官｜九龍城裁判法院大樓增保安加巡邏 不容許帶水入內
撰文：林澤鋒
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一名32歲男子昨日（4日）在九龍城裁判法院持刀衝向裁判官，被3名警員合力制服，涉嫌企圖傷人罪被捕。警方檢取刀、打火機及易燃液體等證物，司法機構事後檢視裁判法院大樓的保安安排，今日（5日）可見法院內外加強人手巡邏及戒備。
司法機構表示會由今天開始逐步實施安檢、增加保安人手，並與警方保持聯絡，加強巡邏及其他保安措施，以保障法官和司法人員及其他法庭使用者的安全。記者今早到九龍城裁判法院視察，發現法院外有警車停泊戒備，附近路口有軍裝警員駐守，間中有警員出入法庭及在周邊巡邏，法院門口亦有一至兩名保安員駐守。
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麥先生從九龍城裁判法院大樓離開，指今日需要查袋：「檢查下有冇帶水，水唔畀帶。」他認為今次為個別事件，不擔心安全，認為保安足夠，與預想出入大樓安檢時間差不多。
九龍城裁判法院昨日發生持刀企圖襲擊事件，32歲男子持刀衝向裁判官，被3名警員合力制服，事件中裁判官沒有受傷。西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳早前交代案件詳情時指，疑犯有精神科紀錄，其攜帶的案件判決書內，有提及對裁決不滿。警方檢獲證物包括4把刀、2個打火機、2個打火槍、一盒火柴，以及4樽溶液及2樽粉末，其中2樽溶液有易燃成分。
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