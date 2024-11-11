3成受訪在職青年焦慮抑鬱情況達中度或以上　主因人際關係問題

有青年民間智庫調查顯示，近3成受訪者受到中度或以上的焦慮或抑鬱困擾。28.2%受訪者過去兩年曾就情緒困授尋求協助，男性的求助率比女性低。



報告建議資助在職青年接受精神健康支援服務，讓他們輪候公營醫療服務期間，獲得私營精神科專科醫生或其他專業人士的支援。研究又建議推出培訓工作坊，協助「打工仔」面對工作壓力。



MWYO 青年辦公室發表《在職青年精神健康素養與求助習慣研究》，發現有29.9%受訪者受到中度或以上的焦慮或抑鬱困擾。（陳蓁誼攝）

MWYO青年辦公室連同香港菁英會、立法會議員黃俊碩辦事處以及中華基督教青年會，今（11日）發表《在職青年精神健康素養與求助習慣研究》。今年5月至6月以網上問卷訪問401名18至34歲在職青年，再深入訪問其中11名受訪者、3名僱主的人事部主管代表，以及3名精神健康相關非政府機構代表。

在職青年焦慮抑鬱 主因受人際關係影響

調查要求受訪者就焦慮及抑鬱困擾程度評分，以12分為滿分，29.9%受訪者達6分或以上，代表焦慮、抑鬱困擾達中度或以上。其中，評分超過9分，即達嚴重水平的受訪者亦有15.2%，佔約一半。

研究發現，導致在職青年焦慮或抑鬱的主因是人際關係。例如在職場遇到不協調的人際關係、在工作和生活面對人際衝突時缺乏他人支持，焦慮和抑鬱水平亦會較高。

過去兩年，有28.2%受訪者曾就情緒困擾尋求他人協助，主要是朋友、家人、同事和上司。其中，17.9%男性受訪者曾求助，比率較女性受訪者的39.2%低。

主辦機構引述過往研究，男性或因文化或社會因素而較少求助。有受訪者認為，只有受嚴重情緒困擾的人士才需要向專業求助，因此向社福機構熱線、輔導員等求助的個案佔比較低。

受訪者對預防自殺理解較弱

幾乎全部、96.4%受訪者表示明白精神健康的重要性，只是對個別題目如預防自殺、情緒對身心影響的理解較弱。

69%受訪在職青年曾接觸精神健康資訊，主要透過政府或民間團體的網上專頁，例如是政府的「Shall We Talk」，以及部分由專業人士開設的專頁。受訪者認為社交平台的精神健康資訊，以淺白方法闡述，有利向在職青年推廣。

在職青年精神健康調查由MWYO青年辦公室連同香港菁英會、立法會議員黃俊碩辦事處以及中華基督教青年會進行，有關機構負責人出席發布會。（陳蓁誼攝）

建議政府資助在職青年尋求私營精神健康服務

研究人員提出多個建議，加強在職青年的精神健康素養，包括政府鼓勵非政府機構和僱主團體合作，為僱員安排培訓工作坊，協助他們面對工作壓力。研究又建議政府協助中小企建立精神健康友善工作間，例如聘用顧問，改善職場精神健康措施。

報告建議資助在職青年接受精神健康支援服務，讓他們輪候公營醫療服務期間，獲得私營精神科專科醫生或其他專業人士的支援。

林正財：精神科醫生及臨床心理學家人數有限

精神健康諮詢委員會主席林正財致辭時表示，委員會亦針對不同人士的精神問題衍生五大策略，簡稱「EPSEE」，五個字母拆開分別為Evidence-based（實證為本）、Prevention（預防）、Setting approach（場所接觸）、Enlisting the public（全民參與）以及Enhancing service（改善服務）。他指，要了解精神健康問題，需要嚴謹研究才能對證下藥，而且建設一個精神健康友善環境，亦能有助減輕和預防精神問題。

林正財表示，香港只有400多位精神科醫生以及600多位臨床心理學家，人數有限，但如果全民齊關注精神健康，每個人接受為期8小時的精神健康急救課程，已經能大幅改善問題。