許金山涉殺妻女　許認為自行抗辯最合其利益　親自盤問前上司

中大副教授許金山涉嫌以注滿一氧化碳的瑜伽球謀殺妻女案，今（15日）在高等法院續審。許金山的律師團隊不再代表他，辯方大狀安華暉（Andrew Raffell）和律師團隊遂離開法庭，許自行盤問其前上司。法官向陪審團稱，許認為自行抗辯最符合其利益，並提不要因此對許有不利想法，又指這情況時有發生。



被告許金山，60歲，時任中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。他被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺黃秀芬（47歲）及許儷玲Lily（16歲）。

被告許金山認為由他自行抗辯對其最大利。（網上圖片）

大律師安華暉(Andrew Rafell)原本是許金山的代表律師，他今起不再代表許。(朱棨新攝)

昨午突有重要法律議題商議

案件昨下午審理時，辯方盤問許的時任上司、中大麻醉及深切治療學系‪教授Gavin Matthew Joynt。期間，法官向陪審團表示有法律議題商議，著他們先行離開。

官稱被告認為自行抗辯最符合其利益

案件今早11時許再開庭時，法官向陪審團表示，在他們缺席下，曾討論重要的事項。被告認為他自行抗辯最符合其利益，他已仔細考慮，法官因此批准辯方律師團隊不再代表被告。法官並提醒陪審團，不要因此對被告有不利的想法，又指此情況時會發生。

辯方大律師安華暉（Andrew Raffell）和律師團隊隨後離開法庭，被告在犯人欄盤問其時任上司，問及許於1996年加入中大、其履歷表和其研究。期間，法官著許盤問時停頓，讓證人回答同意與否。

案件編號：HCCC389/2023