尖端科技領未來　延展醫療新里程

全球科技發展一日千里，醫療行業亦正經歷前所未見的變革。身為醫院管理者，我們不僅要為病人福祉著想，也必須經常「走出去」，時刻緊貼新科技，為醫護人員和市民提供更高效、安全、智慧的醫療服務。近期，筆者有幸參觀了中國科技巨擘騰訊總部和中國科學院香港創新研究院（CAIR）。兩次行程確實令人眼界大開，更令筆者預見未來醫療科技不可估量的發展潛力。



撰文：新界東醫院聯網總監及威爾斯親王醫院行政總監鍾健禮醫生



筆者 (前排右三) 早前參觀騰訊深圳總部，見證了內地科企於高效人工智能醫療科技應用上的高速發展，令人眼界大開。

在騰訊深圳總部，見識了人工智能（AI）在醫學上的應用，比如影像診斷、自動癌症篩查和生成式AI助理等。我們的團隊親眼見證了內地科企如何運用AI技術極大地提高醫療效率和準確性。這種革新不僅有助於醫生診斷，還可讓醫院服務變得更高效；對於病患而言，更能早期發現病情，縮短等待時間，這些將是重大突破。

AI技術普及自然會帶來一些挑戰。對於醫護人員來說，技術快速發展可能需要不斷學習新知識和適應新的操作模式。這會增加一定的工作壓力，但同時也帶來更多機遇和更高專業能力。更重要的是，科技應用必須與病人福祉及醫護專業標準多軌並行，平衡技術進步與人性化服務，是我們必須審慎考慮的。

在中國科學院香港創新研究院，我們體驗了多項革命性技術，包括多模態手術AI大模型系統、具身智慧超聲機器人和數位孿生技術等。這些創新技術充分展示了AI輔助臨床手術的無限潛力。例如，CARES Copilot能夠在手術期間即時提供語音指導，減少人為錯誤，增加手術安全性和精準度。未來，這些技術將能夠大大改進我們的手術流程，減輕外科醫生負擔，並提升病人生存機會和術後康復效果。

作為管理者經常要「走出去」，吸收各行各業之所長，再適當運用於醫院的服務及日常運作中，創造更好效益，讓員工、病人及市民受惠。

稍後筆者還將參與「第二屆香港具身智能醫療科技論壇」，屆時匯聚來自全球的產、學、研、醫界的領軍人物，聚焦人工智能與機器人在醫療領域的應用與發展，勢將激發新火花，推動AI技術在醫療應用上的不斷創新，將為未來的醫療合作奠定基礎，實現跨界融合的共贏。

新界東醫院聯網在科技應用方面也一直走在前沿，從腦部電腦掃描造影人工智能分析、無紙化心電圖、跨區抽血、指揮中心、虛擬實景、實時定位追踨等，均力求提升效率與安全，期望不僅能讓病人受益，亦為醫護人員提供更輕鬆及精準的工作環境。

筆者 (左六) 與同事參觀中國科學院香港創新研究院人工智慧與機器人創新中心，親身體驗和探索中心多項最新的創新科技。

科技發展帶來的好處不言而喻：改善病人診療體驗，減輕醫護人員壓力，甚或釋放多些資源及空間進行醫療研究？然而，應用新技術的過程中也需要慎重及作出平衡。過度依賴科技會否導致人性化關懷缺失？應如何保障大數據和AI的安全性？這些都是我們未來需考慮周全的課題。

香港要成為亞洲醫療科技創新中心，我們應加強與內地，以至世界各地科技企業及研究機構的通力合作，為醫療行業注入更多活力，推動醫學進步，惠及市民。展望未來，我們將持續採用先進技術，改善服務，開拓優質醫療與科技融合的全新章節。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

