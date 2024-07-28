廚餘｜環保署設固定或流動廚餘回收站　助北區未設智能桶居民

環保署為加強地區回收配套設施，持續擴展社區回收網絡，又為推動廚餘回收，在公私營樓宇設置智能廚餘回收桶。



在北區，受空間限制而未能設置廚餘桶的樓宇，環保署正在社區設置更多固定或流動的廚餘回收點，包括在食環署轄下兩個垃圾收集站設立廚餘回收點；環保基金就資助非牟利組織，為舊區單幢式大廈及三無大廈試驗應用不同方式收集廚餘；鄉郊方面，就透過「廚餘收集先導計劃」等方式提供協助。



7月中，葵芳邨的街坊，部分已習慣使用廚餘機。（資料圖片/香港01攝）

環保署向北區區議會提交文件，表示由去年4月起擴展「廚餘收集先導計劃」至北區，為廚餘量較多的公私營處所，提供點對點的廚餘收集服務。截至今年6月，環保署在北區設立了40個廚餘收集點，包括食物工場、街市、熟食中心、批發市場、醫院、政府設施、商場、住宅等，每日平均收集約16公噸廚餘運往政府的處理設施，轉化為電力和堆肥。

智能廚餘回收桶方面，環保署同期已完成在北區所有共9個公共屋邨安裝智能廚餘回收桶，包括皇后山邨、清河邨、祥龍圍邨、華心邨、暉明邨、嘉福邨、彩園邨、寶石湖邨和沙頭角邨。

環保署在食肆集中的「餐飲小區」設立廚餘回收流動點，以每天定時定點街站的方式收集餐廳廚餘。（香港減廢網站圖片）

至於私樓，政府透過不同項目協助居民參與廚餘回收，北區現時有1個私人屋苑獲批回收基金項目，包括皇府山（2023年1月開展），回收基金亦接獲2個北區私人屋苑的申請，並正在審理。

環保署與環境運動委員會合作，去年底推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，截至上6月底，共收到12個北區內屋苑的申請，其中8個已獲批，包括彩蒲苑、榮福中心、嘉盛苑、景盛苑、旭埔苑、翠麗花園、上水中心及碧湖花園。另有3個私人屋苑（ 新都廣場、天巒一期及二期和榮福中心）透過先導計劃，使用傳統腳踏式回收桶收集廚餘。

良田村垃圾站。（資料圖片／黃偉民攝）

因空間限制而未能設置廚餘桶的樓宇，環保署正在社區設置更多固定或流動的廚餘回收點，包括在食環署轄下的兩個垃圾收集站（上水符興街及粉嶺聯發街）設立廚餘回收點；環保基金資助非牟利組織，為舊區單幢式大廈及三無大廈試驗應用不同方式收集廚餘，包括上水新成路、新康街、新祥街和新豐路一帶。

鄉村方面，除了透過先導計劃提供傳統腳踏式回收桶收集廚餘之外，環保基金亦資助鄉村試驗應用不同技術收集及處理廚餘，包括坪洋村、上水鄉和金錢村。