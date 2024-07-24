廚餘｜環保署第三季在55屋邨加碼裝智能廚餘回收桶 沙田佔5條
撰文：區禮城
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環保署於6月底完成在全港213個公共屋邨安裝超過700個智能廚餘回收桶，正計劃在第三季內於55個已開展計劃的屋邨再增加安裝，以應對個別高用量屋邨對廚餘回收需求，包括沙田的水泉澳邨、沙角邨、秦石邨、禾輋邨和隆亨邨。
私人屋苑方面，該署與環境運動委員會合作推出試驗計劃，為逾千戶的屋苑免費提供智能廚餘回收桶，為期兩年。截至上月中，收到沙田23個私人屋苑的申請。
環保署向沙田區議會提交文件，提及2022年10月開展的「公共屋邨廚餘收集試驗計劃」，於今年6月底完成在全港213個屋邨，合共約1,500座樓宇，安裝超過700個智能廚餘回收桶，包括沙田區內18 個屋邨。
環保署現時跟房屋署和房協商討，為使用量較高的屋邨增設智能廚餘回收桶的準備工作，預計今年第三季內在55個已開展計劃的屋邨再增加數量，沙田區就有水泉澳邨、沙角邨、秦石邨、禾輋邨和隆亨邨，以應對個別高用量屋邨的廚餘回收需求。
環保署逐步增加公屋智能回收桶的數目，目標在兩年內達到「一座一智能廚餘回收桶」。
私人住宅方面，環保署透過回收基金，協助私樓安裝智能廚餘回收桶，沙田有7個私人屋苑安裝了。去年底與環運會合作「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，為超過1,000戶的屋苑免費提供智能廚餘回收桶，包括安裝和維修保養服務，為期兩年。
截至今年6月15日，環運會共收到23個位於沙田的私人屋苑申請智能廚餘回收桶，其中14個申請已獲批，正陸續安裝。環保署正就餘下的申請進行審批工作，並預計於大約兩個月內將申請結果通知有關屋苑。
食肆方面，環保署透過「廚餘收集先導計劃」為區內有食肆的酒店、商場和醫院等，提供點對點的廚餘收集服務。地鋪食肆，可使用區內設立的「廚餘回收流動點」和廚餘回收點。
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