電動的士｜西貢設首個專用充電樁供免費試用　料本月內投入運作

政府周二（10日）發布《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》及時間表，介紹三項措施，包括資助專營巴士營辦商購置電動巴士、資助的士車主購置電動的士、拓展充電網絡，以達至在2050年前車輛零排放。有的士業界消息人士表示，環保署已在西貢滘西洲哥爾夫球場停車場設置了首個電動的士專用充電椿，現時可免費試用，有關充電樁預計本月內宣布使用，希望推動更多的士司機轉用電動車。



環保署已在西貢滘西洲哥爾夫球場停車場設置了電動的士充電椿，現時可免費試用，有關充電椿預計本月內宣布使用。（讀者提供）

今日（12日）的士業界有7至8名的士司機前去西貢滘西洲哥爾夫球場停車場，試用環保署在西貢區設置的首個電動的士專用充電站。消息人士指，該停車場共設有兩個充電樁，包括4支快速充電槍，快充功率最高達100kW。從讀者提供相片可見，該充電站明顯剛落成，有充電槍仍以塑膠包裹。

根據環境及生態局提交立法會文件，政府建議每輛電動的士資助額為45,000元，即相當於電動的士目前的市場價格約10%至25%不等，預計涉及總資助額約為1.35億元。另外，當局亦建議為約600部專營巴士營辦商新更換或添置單層雙層電動巴士，每輛分別資助40萬元及80萬元或成本的 25%，以較低者為準，預計涉及總資助額約為4.7億元。

本港電動車充電樁現時有約1,500個，數量不足一直為人詬病，政府亦將推展充電網絡，至2027年底額外提供至少500個可支援的士的高速充電樁，並協助專營巴士營辦商在巴士車廠安裝充電設施，以及在新建的公共交通交匯處或巴士總站預留位置，安裝專用充電設施。

至於私人市場的充電網絡，政府停車場的電動車充電服務徵收充電費，推動市場參與充電服務，並計劃津貼私營機構在2030年底前安裝3,000個供公眾使用的高速充電樁。