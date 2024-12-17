監警會｜男警職務取得女子電話號碼後WhatsApp求做朋友　違紀被炒

獨立監察警方處理投訴委員會今日（17日）舉行公開會議，2023/24年度總共有79名警務人員受到紀律處分，大部份被訓諭。秘書長梅達明披露數宗個案，其中一名男警處理案一宗個案時取得一名女子電話，在當晚及翌日向女方共發出四個ＷhatsApp訊息，提出建立朋友關係，違反警務人員指引，女子向警方投訴，最後被解僱。



梅達明透露一宗警員濫用職權成立個案，有一名市民站在警署門口，被警員扣上手扣帶入警署，後才知當事人無犯任何案件，其後釋放，所以濫用職權指控成立。

