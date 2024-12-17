監警會｜79警員失職受處分　視障人士口供紙驚現「我睇咗份口供」

獨立監察警方處理投訴委員會今日（17日）舉行公開會議，2023/24年度總共有79名警務人員受到紀律處分，大部份被訓諭。秘書長梅達明披露其中一宗涉及視障人士個案，口供紙寫明當事人「返到屋企睇到個鐵閘個鎖爛咗」，「份口供我自己睇過啦，確認全部內容正確」，梅指當事人是視障人士，無可能看到鐵閘鎖被破壞及口供紙內容，口供紙也無記錄當事人是視障人士，因此投訴成立。警方同意未來改以視像方式為視障人士錄口供。



警方指引列明如被捕人士有紋身或傷口、以及證人有傷口，都需為其拍照作紀錄，但內部指引無列明如何處理及何謂敏感部位，又有規定必須由同性警員拍攝。該年度就出現兩宗不全理個案，一宗由男警拍攝女被捕者肚臍以下位置的紋身，另一則是由男警拍攝一名證人肚臍上方傷口。梅達明表示，警方得悉後，同意界定何謂敏感部位及只限同性別警員拍攝。



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2023/24年度須匯報投訴個案增加14.4% 79名警務人員受處分

監警會今天發表成為法定機構以來第15份工作報告。在2023/24年度的報告期內，監警會共接獲投訴警察課1,617宗新的須匯報投訴個案調查報告，按年增加14.4%；同期會方通過1,631宗須匯報投訴個案，按年增加14.9%。

其中逾八成半指控毋須進行全面調查，主要因為無法追查或投訴人撤回；需進行全面調查的316項指控中，有63項證明屬實，79名警務人員需接受警告、訓諭等跟進行動。

監警會主席王沛詩表示，她在去年的工作報告簡布會上已預測，隨着政府去年3月1日正式撤銷口罩令，整體投訴數字會因應社會全面復常會有所回升，主要涉及交通執法、截停搜查等，本年度的投訴數字正反映了這個現實情況。

2023/24年度有79名警務人員需接受警告、訓諭等跟進行動。(監警會直播畫面截圖）

被捕婦人列「精神上無行為能力人士」 警員無向警署值日官交待

秘書長梅達明在簡布會上介紹當中數個例子，包括建議警方適時評估「轉錯數」個案有否涉及刑事成分、提高前線警務人員辨識「精神上無行為能力人士」的敏感度，以及考慮以錄影會面方式向視障人士錄取口供等。

他指報告中有三宗涉及「精神上無行為能力人士」，其中一名婦人因與裝修工人爭執齊被捕，她因受傷送院，其女兒告知陪同警員，母親有精神上的問題，遂安排她等看精神科醫生。陪同警員交更後，有將婦人情況告知接更警員，其後由於該婦人稱已不需要看醫生，遂帶同回警署，不過當時陪同的警員，並無將婦人屬「精神上無行為能力人士」資訊告知值日官，以致後來為她錄口供時，沒有由一位成年人陪同，不符警方指引，情況不理想。

梅達明表示，接更警員接受調查時解釋，與該婦人相處期間不覺得她有精神問題，「（警員稱）話係喎，我當時喺醫院同佢（婦人）接觸、傾談時好正常；返嚟警署調查，佢講嘢都好正常，唔似係精神上無行為能力人士。但指引講得好清楚，並唔係由警務人員自行去決定，因為好多時精神上無行為能力人士同你對答，同一般係一樣，所以係由專業人士去做判斷，我哋覺得呢位同事（涉事警員）敏感度不足。」

另兩宗則是警員將被捕人士列為「精神上無行為能力人士」後，一宗被指仍以暴力對待，一宗則有紀錄在資料上。他指選出這些個案來公布，與9月15日一名患有思覺失調的38歲男子遭警開槍制服不治無關。

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視障人士落口供 回家用儀器看口供紙始知寫明其「睇到個鐵閘個鎖爛咗」

梅達明又透露，一名視障人士回家時發現鐵閘被破壞，於是報案。警員以筆錄方式為其錄口供，該視障人士回家後用「字元閱讀器」查看口供，發現多處錯誤記錄，遂向投訴警察課投訴。口供紙寫明當事人「返到屋企睇到個鐵閘個鎖爛咗」，他指投訴人是視障人士，「佢點可能睇到個鎖爛咗」；另口供紙又寫明「份口供我自己睇過啦，確認全部內容正確」，他投訴人根本無法用肉眼看到；更甚是，口供紙沒有記錄其是視障人士。