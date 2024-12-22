加強藥物教育　維護民康之本

改善基層醫療，每個範疇、每個專業都有其不可或缺角色。作為藥劑師，筆者工餘也常出席講座，分享藥物知識，皆因藥物教育是維護民康的一環。雖然隨著使用智能手機的人口增加，公眾講座的聽眾日漸減少，還願意「坐定定」聽講的，亦以長者為主；但是，面對面的交流、諮詢，對於病患而言，仍然無可取代。



撰文：醫善同行服務策劃總監、註冊藥劑師崔獻文



醫善同行服務策劃總監、註冊藥劑師崔獻文

藥物種類日新月異，藥物知識亦需與時俱進。講座中曾遇到不同誤解或疑慮：

1.可否拆開膠囊藥丸，只吞服內裡的藥物？不建議。膠囊並非塑膠，常見的膠囊是以可食用的明膠製成，用以掩蓋藥物苦澀臭味。不同膠囊設計各有效用，例如腸溶性膠囊耐酸，保護內裡的藥物不會被胃酸破壞變質，到達腸道才釋放出來，達到預期效果。如果拆去膠囊，藥物遇到胃酸而失效，猶如沒有服藥一樣，豈不白費心思？亦有些長效持續釋放藥物的特製膠囊，為了進一步減慢藥物釋放速度，以達致減少服藥次數，研發出耐消化聚合物，腸道不會完全分解，原粒排泄出來。

不建議拆開膠囊藥丸，只吞服內裡的藥物。膠囊並非塑膠，常見的膠囊是以可食用的明膠製成，用以掩蓋藥物苦澀臭味。如果拆去膠囊，藥物遇到胃酸而失效，猶如沒有服藥一樣，豈不白費心思。

2.糖尿病人可否服用帶甜味的藥水或喉糖？一般可以。尤其現時不少喉糖，已改用人工甜味劑（Artificial Sweetener）或代糖，配方不含糖份，對糖尿病人血糖控制沒有額外負擔。即使藥水有糖，按建議份量短期服用，並不會導致血糖值飊升。

糖尿病人可否服用帶甜味的藥水或喉糖？一般可以。尤其現時不少喉糖，已改用人工甜味劑（Artificial Sweetener）或代糖，配方不含糖份，對糖尿病人血糖控制沒有額外負擔。即使藥水有糖，按建議份量短期服用，並不會導致血糖值飊升。（資料圖片／張浩維攝）

3.「脷底丸」可否連續服用或經常服用？「脷底丸」正名為硝酸甘油，屬心絞痛藥物，用以擴張血管，提升冠狀動脈供血，舒緩心肌梗塞。「脷底丸」屬非處方藥物，能於藥房購買，初發病人或誤以為當心臟痛楚出現時，一直含服「脷底丸」舒緩症狀就無須求醫。其實心絞痛發作代表心肌已受損害，若症狀於含服「脷底丸」後仍持續，宜再服一片；但直至第三片後仍感痛楚，必須立即到急症室求醫。此外，患者宜紀錄心絞痛發作次數，如有增加趨勢，便應盡早求醫。

4.長期服用多種藥物，會否導致作息日夜顛倒？少數藥物如血清素或甲狀腺素等如服用時間不當，或會影響入睡；但一般需長期服用的藥物，並不會影響睡眠效果。夜晚不肯就寢，日間才昏昏欲睡，可能源於缺乏社交，日間無所事事，又或身體缺乏活動消耗體力，選擇午睡或癱在床上看手機，導致作息顛倒。作為照顧者，幫助病患重新建立良好的睡眠衞生（Sleep Hygiene）非常重要，例如鼓勵日間多外出活動；讓身體感受晝夜光暗變化，刺激睡眠訊息；避免在床上看手機等。

社會需要一個公信度高的專業藥物資訊平台，來進一步推動藥物教育、基層醫療。（資料圖片）

此外，不少聽眾準備好一些藥物問題，留待講座後私下發問，索取藥劑師的「第二意見」。這某程度說明社區依賴醫療系統的人口非常龐大，藥劑師的個人化諮詢服務供不應求——皆因每人身體狀況不同，有時一概而論的建議未必適合，若能夠提升藥劑師對公營醫療的支援，或能幫助社會整體健康水平。

不過，在智能手機、網上資訊當道的年代，對藥物教育也是一大挑戰。很多病患常以「我見網上教……」、「我睇網上唔係咁講」作為問題的開首，背後可能是他們一知半解甚至是先入為主的錯誤想法。未來，社會需要一個公信度高的專業藥物資訊平台，來進一步推動藥物教育、基層醫療。

新一年，希望藥物知識更加普及，各位讀者身體健康！

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