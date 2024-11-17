眼睛「缺油」如何治理？

充足的淚水，能夠保持眼睛濕潤，若淚水分泌不足或過度蒸發，眼睛就會變得乾澀、通紅，產生刺痛或被異物壓過等徵狀，例如秋冬外出遇上大風，眼睛會有被刮過的痛感。這些痛感也會導致眼睛產生反射作用，刺激眼水短時間內大量分泌，所以流眼水也是眼乾症的重要徵兆。



撰文：醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生黃澤銘



醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生黃澤銘

眼睛的淚液層（淚膜）可以細分為油脂層、水液層和黏液層。水液層由淚腺分泌，保持眼睛表面濕潤；普遍認知上的淚水分泌不足，醫學上屬於「缺水型」眼乾症。不過「缺水型」眼乾症患者，實際上並非大多數。

淚膜最外面、覆蓋水液的油脂層，作用是減慢水液的蒸發，同樣有助保持眼睛濕潤；而眼睫毛根部的瞼板腺，就是負責分泌油脂。如出現瞼板腺功能障礙（MGD），油脂分泌減少，水液的蒸發速度就會增加，眼睛易變乾燥，是為「缺油型」眼乾症。臨床上，接近70%患者都有瞼板腺功能障礙；亦有一部份患者為同時「缺水」又「缺油」的混合型眼乾症。

眼乾症的成因眾多，例如淚腺功能退化或受到破壞；年紀漸長、長時間使用電子產品或佩戴隱形眼鏡；也可能與患者本身的其他疾病，例如原發性自身免疫性疾病。（視覺中國圖片）

眼乾症的成因眾多，例如淚腺功能退化或受到破壞；年紀漸長、長時間使用電子產品或佩戴隱形眼鏡；也可能與患者本身的其他疾病，例如原發性自身免疫性疾病（譬如乾燥綜合症）、繼發性病患如風濕性關節炎等有關。眼科檢查時，病人的淚膜破裂時間（Tear break up time）少於10秒，或淚液試紙測試（Schirmer test）少於10毫米，就屬於乾眼症。

嚴重的眼乾症可會導致角膜受損，甚至影響視野。「缺水型」乾眼症，一般可以人工淚液減少角膜受損，維持眼球表面光滑，但不能根治大部份患者的瞼板腺功能障礙問題。近年，彩光治療（IPL）成為乾眼症的主要治療方案，原理是以脈衝光帶來的光熱作用（Photothermolysis），清除眼瞼毛細血管的發炎介質物，打通瞼板腺，增強分泌油脂能力。

嚴重的眼乾症可會導致角膜受損，甚至影響視野。「缺水型」乾眼症，一般可以人工淚液減少角膜受損，維持眼球表面光滑，但不能根治大部份患者的瞼板腺功能障礙問題。（GettyImages）

彩光治療過程約10至15分鐘，完成後醫生會把患者瞼板腺的油脂擠出來。手術每月做1次，3至4個月後會見到明顯改善。值得一提的是，近年不少人士接受激光矯視後，也會按照術後評估和醫生診斷，接受彩光治療，以改善可能帶來的眼乾狀況。由此可見，不同類型的眼乾症，需以不同方法治理，建議患者及早諮詢醫生意見。