用「愛與和平」拯救軟組織損傷

俗稱「拗柴」的腳踝扭傷，屬於常見的軟組織損傷。一旦拗柴，普遍會聯想到以「冰敷」應急處理，以圖盡早抑制患處腫脹及發炎。不過，冰敷可能阻礙血液循環，減慢傷肢整體復原進度。近年在物理治療層面上，提倡採用一項處理軟組織損傷的新原則，名為「P.E.A.C.E & L.O.V.E」，每個英文字代表不同的處理程序，當中再無冰敷的建議。以下介紹如何運用「愛與和平」，循序漸進治理軟組織損傷。



撰文：醫善同行醫學顧問、註冊物理治療師陳以立



醫善同行醫學顧問、註冊物理治療師陳以立

日常生活當中，無論是上班、上學及運動，都有機會引致肌肉及韌帶受傷（包括扭傷及拉傷等等），是為軟組織損傷（Soft tissue injury)。面對上述損傷，如果病情輕微，以往有一項名為「P.R.I.C.E」的治理程序，主張以保護（Protection)、休息（Rest)、冷敷（Ice)、加壓（Compression)及抬高（Elevation)等5大方式，應急處理傷肢。

物理治療師為患者制定可行的運動方案，協助對方加快恢復活動力。

然而，近年有醫學文獻發現軟組織損傷後的發炎反應，原來有助於修復受損的軟組織。如果用冰敷方法，有機會過度抑制炎症，反而可能減緩了患者整體復元的進度。於是，「P.E.A.C.E & L.O.V.E」處理軟組織損傷的治理程序，於2019年開始備受關注。「P.E.A.C.E 」的應用時間是受傷後的3至5日，屬於緊急處理；而「L.O.V.E」則建議於其後的復原期應用。

「P.E.A.C.E 」的5個字母，同樣分指5項處理程序：

「P」：保護（Protection）。患者受傷後應立即保護傷肢，減少不必要活動，以免再次受傷，加重傷勢

「E」：抬高傷肢（Elevate），盡量將傷肢抬高至高於心臟部位，減緩腫脹

「A」：避免使用抗炎藥物（Avoid anti inflammatory modalities ）。對於病情輕微的患者，會優先建議採用非抗炎藥物止痛，傷勢轉差或有需要才採用抗炎藥物消炎

「C」：加壓（Compression），為傷肢進行適度包紮，施加適當的壓力，控制傷勢「E」：教育（Education），向傷者灌輸管理及護理傷勢的知識



至於「L.O.V.E」則指：

「L」：回復負載（Loading），安排傷者透過適度運動，恢復活動能力，強化患處周邊肌肉，避免肌肉因長期休息而流失。

「O」：保持樂觀心態（Optimism），有助更快復元。

「V」：促進患處新生血管（Vascularisation），透過鼓勵傷者以運動將帶氧血液及營養送到患處，加速恢復進度。

「E」：運動（Exercise），透過指導傷者持續進行針對不同部位的運動，鍛練肌肉，減低傷患復發。



以拗柴病例說明之。一位30歲男傷者打籃球時跳起投籃，結果落地時拗柴，同時聽到三下「啪」的聲響，隨即難以行走，出入都需要別人攙扶。在「P.E.A.C.E 」的程序下，應急處理傷肢及求診骨科後，被診斷為腳踝扭傷，腳踭側邊三條韌帶斷裂，但所幸沒有骨折。

其後對方獲轉介下接受物理治療，筆者隨即對這位步入復元期的傷者，應用了「L.O.V.E」處理程序。因應傷者的傷勢主要集中於腳踝，於是為他安排其他部位如臀部、大腿及髖關節的運動（例如拱橋及抬腿運動），強化傷處以外的周邊肌肉，成功協助傷者迅速恢復活動力。

文中提到的拗柴病例當中，男傷者打籃球時令軟組織受損，隨即難以行走。

其實軟組織損傷可謂十分常見，但要留意每位傷者的傷勢不盡相同。一旦不幸受傷，建議適時求醫，有需要再經轉介接受物理治療。

如果有老友記備受軟組織損傷所困擾，有興趣進行物理治療，我們「醫善同行」每逢星期三早上，於深水埗的能仁專上學院舉行物理治療義診服務，會為預約的病人免費提供疼痛管理、康復治療、改善常見的痛症問題。筆者亦擔任其中一位義務物理治療師，期望透過義診幫助到各位有需要的病人。

醫善同行每逢星期三早上，於深水埗的能仁專上學院舉行物理治療義診服務，有興趣者請登記預約。圖為醫善同行創會主席黃仕雄醫生（右）正為病人進行義診。

另外，「醫善同行」在12月7日下午3時至4時半，會於上述地點舉行一節以「強化膝頭」為題的免費工作坊。對物理治療義診或工作坊有興趣者，請以WhatsApp聯絡預約：39961070。

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