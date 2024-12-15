單邊鼻孔頻流血　血管瘤先兆？

一到冬天，流鼻血求診個案就會增加。講到流鼻血，不少人擔心是否患上鼻咽癌等惡性腫瘤。大部分流鼻血個案最常見成因，是天氣乾燥令鼻黏膜受損出血，尤其是經常捽鼻，或有鼻敏感、傷風感冒人士。究竟流鼻血應如何正確止血？什麼情況的流鼻血需要加以警惕﹖



撰文：醫善同行醫學顧問、耳鼻喉科專科醫生周順傑



醫善同行醫學顧問、耳鼻喉科專科醫生周順傑

眾所周知，冬天容易流鼻水，其實流鼻血個案亦明顯較其他季節多，主要是鼻黏膜因天氣乾燥而變得容易裂開、受損。若有傷風感冒或其他上呼吸道感染，鼻子較易充血，當打噴嚏或流鼻水時，鼻黏膜變得更為脆弱，增加流鼻血風險。當中以小朋友個案為多，與小朋友經常忍不住捽鼻有關，尤其是睡覺時不自覺捽鼻，令半夜流鼻血情況時有發生。

部分人至今仍對處理流鼻水的方法有迷思，究竟要低頭還是仰頭？用紙巾塞鼻孔是否有效止血﹖大部份情況下，出血位置在鼻腔前端，因該處有較多血管，所以當流鼻血時，應保持冷靜，採取坐姿，將頭微微前傾，利用拇指及食指按壓兩側鼻翼（勿按在鼻樑位置），改用口呼吸。一般情況下，按5分鐘左右就能止血。若血流不止，可再加大力度按壓多幾分鐘直至止血，若長時間無法止血就應求醫。

容易流鼻血的人，最好減少進食辛辣食物及打邊爐，這些都會加劇血管膨脹，增加流鼻血風險。平時亦可使用加濕器，防止鼻腔過度乾燥，並應補充足夠水份。 （GettyImages圖片）

至於用紙巾塞鼻孔的做法，效果較低，因紙巾被血浸濕後無法達到擠壓效果，止血效果不及用手按壓來得快。也有人會在流鼻血時仰頭或躺下，其實這會讓血液倒流進喉嚨，刺激胃部，反造成作嘔情況，亦無辦法判斷患者流了多少鼻血。

什麼情況下的流鼻血需要警惕？若經常只有單側鼻孔流血，且情況頻密，流血量多，屬情況異常，最好求醫檢查。除了有機會天生鼻黏膜較薄，亦有機會是血管瘤、其他腫瘤或鼻中膈彎曲導致。另外，年長者亦要提防突然流鼻血的情況，有機會是血壓高造成，或服用阿士匹靈或其他薄血藥而容易流鼻血。

流鼻血時用紙巾塞鼻孔的做法，效果較低，因紙巾被血浸濕後無法達到擠壓效果，止血效果不及用手按壓來得快。

若經常流鼻血造成困擾，醫生一般會處方有保濕成份的藥膏讓患者塗在鼻孔內，保護鼻黏膜以防破裂。容易流鼻血的人，最好減少進食辛辣食物及打邊爐，這些都會加劇血管膨脹，增加流鼻血風險。平時亦可使用加濕器，防止鼻腔過度乾燥，並應補充足夠水份。

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