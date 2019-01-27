【行運一條龍】周星馳年初四之選　一句「例牌」演出人情味茶餐廳

連續4個星期都有周星馳的戲睇，都不怕星期日屈在家中會悶。由星爺、吳孟達、陳曉東、楊恭如、舒淇等人主演的《行運一條龍》，除了搞笑之外，其實每每都暗藏着當時的地道香港人情味，那時的香港人少一些計算，多一點無私，街坊街里熟絡得很，鄰居小朋友玩埋一堆，都是常見的日常生活，跟現時天天上演的「中港矛盾」有天淵之別。

講起《行運一條龍》，必然諗起「水哥」還有「年初四咁嘅樣」。（網上圖片）

茶記落單一幕，其實已經大賣香港人情味。（影片截圖）

茶記熟客慣嗌「例牌」

茶餐廳（茶記）的「例水」是是日例湯，以前的茶餐廳多數位置屋邨當中，客人、老闆和伙記朝見口晚見面，見多兩次都會問下點稱呼，由此會變得熟絡。客人最開心是伙記記得自己口味，通常相熟的會問：「例牌？」又或是客人會講：「例牌唔該！」電影開初其實已經大賣這種地道香港人情味，先是因為甜筒輝新來，記不住客人點餐，身為老闆的吳孟達唯有出手，「孖（蛋）撻凍奶茶，火腿通粉行街（外賣），更㗎嘛！」這一句「更㗎嘛」恰到好處，簡簡單單講明了老闆對客人口味的熟悉程度，當然除了人情味也是流住客人的其一好手法。

吳孟達：「唔係招積，呢啲叫性格！」（影片截圖）

其後，到了小芬女出場買早餐同樣夠經典，她：「例牌啊！」吳孟達：「輝仔落單，蛋撻面淋煉奶，蔥花炒蛋治飛邊烘底，三七鴛鴦走糖。」這時，甜筒輝反問：「個令錢生意食得咁招積嘅？」吳孟達回應：「唔係招積，呢啲叫性格，我哋街坊生意最緊要記熟每個街坊嘅口味，唔係點同啲快餐店揮啊！」

開心幫人都唔會有怨言。（影片截圖）

香港精神 樂於助人

其實除了街坊街里之外，那時的香港人較為更願意幫人，即時對方素未謀面，只是個擦身而過的路人甲。但在現今社會上，不少人都會聽過「不要隨便幫人拎紙袋」、「不要隨便借電話俾人」等等，事關有不法之徒會藉此利用他人運毒，又或是以假借電話之名，即場上演大街搶電話。

但在戲中的葛民輝同是「行運茶餐廳」的一員，送一個兩個街口的外賣，卻去了整整1個鐘，但老闆和同事並不是第一時間指責他「蛇王」，而是說了句︰「慌唔係去咗幫人咩，呢個人實在心腸太好」。其後就加插了葛民輝幫人搬傢俱、指揮人泊車、幫雙手已拿滿貨物的搬運工開門，更順便擦亮該店的玻璃門。雖然是有點喜劇的誇張成份，但來到現今世代，願意眼睛離開手中電話，望向前方，留意途人的人確實少之再少，又怎能留意簡單一個行為便可幫到身邊的人呢？

其實好多時，幫人都只係「順手」，但就互利互惠。（影片截圖）

吳孟達為茶記執笠一事顯得憂心忡忡。（影片截圖）

老闆良心 顧及員工

吳孟達作為「行運茶餐廳」的老闆，面對茶餐廳快要被「姣婆四」吳君如收回舖位，茶記要執笠的情況下，他想到的是變賣自己跟陳曉東同住的家，目的只是為了補貼一些遣散費給伙記們，擔心各有家庭的他們一時失業，家裡失去了經濟支柱。但現實之中，未必每每都能遇上良心老闆，現時的打工仔，只求老闆不會諸多刁難，已經要還神謝天謝地，莫講他會關心埋自己的家庭，這種老闆實屬難求！