六合彩平安夜頭獎可得4200萬　近5期無人中頭獎　出咁結果好難中

六合彩近五期頭獎無人中，多寶累積增至3,381萬元，馬會估計周二晚平安夜（12月24日）攪珠，幸運兒如10元一注獨中，可得橫財4,200萬元。



近五期甚至出現連二獎都無人中，另外四次都是半注中（每注投注5元）至最多2注中，難道六合彩有「景轟」？翻查最近兩期攪出結果較少見，其中上周四（19日）攪出「三連號」1、2及3，上周六（21日）冬至當日更出「四連號」20、21、22及23，而23次為攪出次數次少的號碼。



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六合彩自12月10日兩注瓜分近4,000萬元彩金後，12月12日至21日的五期攪珠，均無人中頭奬，12月14日更無人中二獎，三獎也只有53注中；至於其他四期，有半注至2注中二獎，三獎有83.5注至125注中。

近兩期二獎都只有一注中，各派彩200多萬元，這兩期開出的號碼頗為特別。過往攪珠不時會有「雙連號」，但「三連號」、「四連號」的情況較少。

不過上周四（19日）就攪出1、2及3號「三連號」結果，以及又有36及37「雙連號」；到上周六（21日）更出現20、21、22及23號「四連號」，不過三獎及以上中獎注數反而較多，七獎有約10.8萬注中，料因投注量較多。

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六合彩攪珠截至12月21日，最多出現號碼30號。(馬會網頁截圖)

截至上周六攪珠，最旺的號碼依然為30號，累計攪出493次；其次為49號，累計487次；24號以480次排第三位。第四至六位依次為22、10及13，分別攪出475、472及470次。

最冷門仍是19號，攪出407次；次冷門為23號，累計出現418次，而25以419次列第三。

六合彩攪珠截至8月22日十大幸運投注處。(馬會網頁截圖)

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