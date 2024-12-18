PANDA GO煙火無人機 全港首演 12.28晚西九上空有熊貓｜有片
撰文：陶嘉心
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繼全港最大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》上周末在昂坪360舉行，主辦方今日（18日）再公布，將於12月28日晚上8時15分，在西九文化區藝術公園舉行全港首場《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演，為全港首次以無人機搭載煙火的表演。
1000架無人機交織熊貓圖案
主辦方將以全港首場《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演為首階段的展覽圓滿落幕，1,000架無人機交織出多款生動活潑的熊貓，亦展示極具香港特色的圖案。屆時香港專屬IP《熊貓香港親友會》將會登場，與市民揮手。
匯演歷時約10分鐘，合共有7幕，其中3幕無人機結合兩種煙火效果，包括瀑布型及閃爍型煙火效果，歷時20秒至50秒。
主辦方表示，將稍後公布建議觀賞位置及當日人潮管理措施。匯演日期及時間會視乎天氣而隨時作出變更或延期，如因天氣問題而需取消匯演，將於當日下午4時公佈相關消息。有關變更請留意官方網站、社交平台Instagram @PandaGo_Fest 及Facebook @PANDA GO 香港遊 最新公布。
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