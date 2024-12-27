今日新聞8分鐘｜YOASOBI亞博騷粉絲遭抬走｜司機果欄落車擸火龍果

中環的士撞壆司機被困 獲救後語無倫次 吹波逾90度涉醉駕被捕

中環發生的士司機涉醉駕案件。周五（27日）清晨近5時，一輛的士沿干諾道中西行，途至海港政府大樓對出時突然失控，撞向右邊石壆，衝行擦撞約30米始停下，司機受傷被困。

恒安邨單位疑拜四角起火 疏散百人 女住戶痛哭：屋企燒晒喇！

今日（27日）上午9時07分，警方接報馬鞍山恒安邨恒江樓一個單位冒煙起火。消防員到場拖一喉及出動一隊煙帽隊灌救。其間地下一間復康中心的人員，亦疏散到安全位置，沒有人受傷。

尖沙咀現聖誕老人影相黨 聾人中心指證件作假 警昨接報到場調查

《香港01》今午（26日）報道尖沙咀天碼頭附近，有一群自稱聾啞人士的人打扮成聖誕老人及小丑等，與行人拍照，其後向他們索取「合照費」。香港中華基督教青年會聯青聾人中心發文指，發現街上有假冒聯青聾人中心名義在街上拍照賺錢，指出示的相關證件簡體字，指出並非該中心證件，呼籲市民勿上當。

2元乘車｜周永新與張宇人不謀而合 倡受惠年齡回復至65歲或以上

政府面對千億財赤，港大榮休學者周永新今日（27日）撰文，建議2元長者乘車優惠計劃，60至64歲長者每月乘車補貼金額不超過700元，相信足夠他們出外活動；周又指更徹底的辦法是把合資格年齡門檻回復到65歲。其實，身兼行會成員的自由黨立法會議員張宇人在本月中也撰文指，在巨額財赤與人口老齡化趨嚴重雙重夾擊下，他和自由黨同意政府應立即展開檢討現行60歲至64歲也可享有2元乘車優惠的安排，明言應把2元乘車優惠的受惠年齡回復到65歲或以上。

除夕元旦｜深圳當局：深圳灣口岸24小時通關 羅湖延至凌晨2時

2025年即將來臨，深圳出入境邊防檢查總站今日（27日）公布除夕當晚，羅湖口岸通關時間延長至元旦凌晨2時，深圳灣口岸24小時通關，預計兩個口岸1月1日出入境客流量達42萬人次。

有片│日本組合YOASOBI亞博演唱會 保安抬走站立「打Call」粉絲

日本爆紅音樂組合YOASOBI一連兩日（26-27日）在亞洲博覽館舉行演唱會，首場發生小插曲。座位區一名的男歌迷疑因站起、隨着音樂揮動螢光棒「打call」應援，惹來後排觀眾不滿，雙方爭持不下，開場僅15分鐘男歌迷被多名保安抬離。

有目擊者向《香港01》表示，男歌迷一度與保安員理論，指會場未有守則禁止觀眾站立，又呼籲其他觀眾一起站立應援。她認為事件影氣氛，令該區無人敢站起來聽歌，質疑「係咪保安就有權咁抬人出場？」《香港01》正向亞博查詢事件。

有片｜油麻地果欄外路邊擺滿水果 貪心司機停車抬走一箱火龍果

網上流傳兩段私家車司機在油麻地果欄附近偷生果的片段。片段顯示，昨日（26日）凌晨1時許，一輛白色私家車沿窩打老道行駛，再右轉入渡船街，期間疑見到路邊擺滿一箱箱生果。私家車突然停下，男司機懷疑貪心，落車抬走一箱火龍果，並將該箱火龍果放在副駕座後駕車離去，片段就此結束，整個過程不足1分鐘。發文者無奈指：「香港市道真係差，有錢揸私家車冇錢買生果」

有片｜成都商場2層樓高聖誕樹陷火海燒剩骨架 疑有人丟煙頭肇禍

昨日（25日）晚上，位於成都三利廣場的10米高巨型聖誕樹著火。從影片可見，該聖誕樹約兩層樓高，火焰從側面開始燃燒，迅速吞沒整棵樹體，火焰燃燒猛烈，現場還可以看見濃煙滾滾。

遭求刑28年｜柯文哲3000萬交保：我跑了民眾黨就毀了 檢方擬抗告

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案及政治獻金案，遭羈押近4個月後，台北地方法院於12月27日凌晨裁定柯文哲以新台幣3000萬元（約合711萬港元）交保，同案其他4名被告亦全數交保。綜合台媒報道，北檢表示將於收到裁定理由後依法提出抗告。

塱原生態公園開幕一個多月 吸蘆鵐等罕見雀鳥 設花田打卡位

為補償發展北都而造成的生態損失，政府設立上水塱原自然生態公園，並於上月9日開幕。公園有超過40種作物，希望為不同物種提供適合棲息地。開幕約一個多月，已吸引稀有雀鳥過來棲息，如凍原豆雁、蘆鵐、鳳頭鵐等。

PANDA GO熊貓展｜名幼稚園校長認購兩展品 放學校教學生愛護動物

全港最大型熊貓主題展覽「PANDA GO！香港遊」原定的「尾場」昨日及今日（25及26日）在中山紀念公園舉行，不少市民今日到場看熊貓雕塑。主辦方早前為展出的熊貓雕塑舉行慈善義賣，「主人」今日可到場領取已認購的大熊貓雕塑，排頭位半山聖士提反女子中學附屬幼稚園校長鄭儼娥買了一大一細的雕塑，她打算捐給學校，以培養學生對愛護動物的認識。