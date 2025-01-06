戲院結業︱電影票房大倒退　《武替道》、《焚城》導演談影業困境

【香港電影寒冬系列之二/香港電影票房/戲院結業/電影地獄/電影市道/破地獄】香港2024年至少有9間戲院結業或停業，記者更發現有部份院線取消早場及午夜場場次，以減省營運成本；亦發現多場次錄零票房。戲院生意下跌直接影響電影行業，《武替道》導演梁冠堯（Albert）、梁冠舜（Herbert），以及《焚城》導演潘耀明（明哥）在《香港01》專訪中，大談觀眾、全球電影產業及港產片狀況，對業界如何帶來衝擊。

梁冠堯認為少了人入戲院是事實，他記得在某些大學做過分享，參加者是讀電影學系的學生，但當中可能只有兩成人會入戲院看電影，「即係你連讀電影都唔入戲院看電影」，他覺得這個現象尤其發生在大部份的年輕人身上，而這個現象令他擔心「電影係冇咗個Value（價值）」。

明哥則認為，戲院減場次或似是微細影響，但會流失觀眾，或多或少會影響電影行業。其中戲院減場次是一個很大的訊息，就是市道支撐不到戲院生意。而少了人入場可說是一種打撃，不過他相信電影人有一種好堅強的心理，可以承受這個小挫折，當做得好而有觀眾捧場時，就會變成鼓舞。



梁冠堯 Albert（右）認為少了人入戲院是事實，他記得在某些大學做過分享，參加者是讀電影學系的學生，但當中可能只有兩成人會入戲院看電影，「即係你連讀電影都唔入戲院看電影」。（夏家朗攝）

梁冠堯和梁冠舜是一對孿生兄弟，自小已迷上港產動作片，後來舉家搬到加拿大，仍無減他們對港產動作片的喜愛，更隨父親學習武術，練就好身手。後來亦因為這股熱愛，兩兄弟決定回流香港，入行成為動作演員。一入行就在《雙子神偷》中飾演反派「銅頭」和「鐵頭」，更可與偶像洪金寶等前輩做對手戲，豈料入行時港產片已在走下坡，兩兄弟亦迫於無奈選擇淡出。輾轉做過不同行業，他們始終心念港產動作片，決定重新入行，而且在2022年贏得「首部劇情片」比賽，於是就以自身經歷為題材，拍成了《武替道》。

觀眾消費習慣改變影響戲院客量 說服觀眾入場有困難

不過，時隔17年後，香港電影業的景況與入行時相比是更好還是更差？細孖梁冠舜直言情況更困難，因為其他外國的片商可能在各個因素下，開始對港產電影沒有興趣，或者可能已經對港產電影沒有信心，加上鄰近地區在電影方面發展是成熟了很多，變相港產片競爭力更加衰退。大孖梁冠堯亦表示經常聽到「一片導演」，意思是導演拍了一部就沒有下一部作品了，尤其是新導演，他認為他們其實沒有走出過當初做演員時的那個困境。

梁冠堯認為，少了人入戲院看電影是事實，尤其是年輕人，因為整體消費習慣已經改變，亦令他擔心電影會失去價值。梁冠舜補充指，可能電影上映後隔一段時間，已可以在串流平台上觀看，而且可以隨時隨地不受打擾地看，現時他們的困難是如何說服觀眾去購票入戲院。梁冠堯亦說戲院的好處是觀眾可以很專心地看電影，但這件事需要時間成本，而且太多人容易分心，「雖然話去戲院睇，我都見到會有人攞住部手機『篤篤篤』」。

（吸引人入戲院）係一個大難題，你叫人唔好食飯食饅頭咁，你好難叫一個食咗20幾年，30年飯嘅人食饅頭。 《武替道》導演梁冠舜

不過他們表示，串流平台其實不只影響香港電影，而是影響了全球電影工業，導致國外的電影業產量同樣降低，情況和香港一樣。再加上近年疫情前後，整體市道其實都不太樂觀，消費者的消費力有所下降，梁冠堯以今年「十一國慶」為例，指當日所有戲院半價入場，才吸引到觀眾至場場爆滿。

消費者的消費力有所下降，Albert就以今年「十一國慶」為例，指當日所有戲院半價入場，才吸引到觀眾至場場爆滿。

謝票場並非好風氣 觀眾入場多為追星

提到近年很常見的謝票場，演員及導演現身不同院線場次與觀眾見面互動，梁冠堯與梁冠舜均認同不是好風氣，雖然會吸引到觀眾，但他們入戲院的目的就變成了「追星」，而不是因為電影的內容。而少了人入戲院，亦令投資者投資新片的意願大減，連帶導演要開戲亦有難度。

「投資者、觀眾和製作嗰個質素，呢三樣嘢係有啲似雞和雞蛋」，Albert說如果沒有足夠資源製作，觀眾不買賬入場，然後令投資者卻步，就有可能由1000元做一個動作，降格至100元一個動作，然後觀眾又會覺得「乜咁流嘅」而不入場，最後變了惡性循環。

很多監製行內話如果可以將budget維持喺一千萬或者二千萬以內，但要有動作元素，其實都幾難，你動作場面做得唔夠大，觀眾又會覺得有啲失落。 《武替道》導演梁冠堯

今年上映的電影《九龍城寨之圍城》叫好叫座，Albert認為電影是一個希望，但不可能每一部電影都如《九龍城寨》般大製作，涉及巨額投資，他希望觀眾能夠接納多一點中、小型電影，而且入戲院捧場，會令到整體電影業起碼有一點曙光。不過，兩兄弟仍然想為港產片搏盡，如何吸引觀眾入場，沒有一定成功的解決方法，但他們會做好本份，拍好港產片。

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明哥80年代左右入行，1994年在劉家勇導演的作品《燈籠》中擔任攝影指導，正式於電影界出道，曾導演過《非凡任務》、《別叫我「賭神」》等電影，最新一部作品《焚城》更是香港史上首部以幅射災難為題材的電影，秏資2億多元。



明哥80年代左右入行，1994年在劉家勇導演的作品《燈籠》中擔任攝影指導，正式於電影界出道。（夏家朗攝）

明哥認為，票房其實一向都很難去掌控或者預測，每次做電影最難的是怎樣去平衡投資及票房，因為香港的市場實在不大，但當他們需要用這麼多的資源去做一部電影的時候，票房往往是他們整個工業最擔心的一件事。因為票房除了影響投資者能否收回成本，以及獲利外，還直接影響到電影人可不可以有條件再吸引到資金開拍下一部電影，「比起票房，有冇人投資一部大型嘅製作俾香港電影嘅同業（開拍），呢個反而係對我覺得比較擔心嘅一件事」。

《焚城》導演潘耀明（中）及演員莫文蔚（右）（安樂影片提供）

而戲院入場人數減少，甚至取消早場及午夜場場次，對電影業來說是一個挑戰及打撃。「可能停了早場，停了午夜場，其實好似很細微，但你會損失咗一啲嘢」，損失的是一些經常看早場的觀眾，或是因工作關係只能看早或午夜場的觀眾。而香港戲院結業，及減場次，其實亦是一個訊息，顯示出時代大環境不夠好，無法支撐戲院繼續經營。

隨着時代及科技變遷，現時多了消費者在串流平台收看電影，明哥認為時代會進步，正如他們拍戲的器材亦會與時並進。「入戲院睇電影係一種生活態度」，明哥表示，能不能再培養觀眾仍屬未知之數，但他希望觀眾入戲院會如同入了一個領域，對電影有不同感受。

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票房失利的話，除了影響投資者，亦左右了電影工作者的生活水平。明哥記起最初入行時電影工業很蓬勃，他一個新人入行「基本上開工係開到停唔到手」，去完一組工作，緊接着就去第二、第三、第四組，有時更會累得不想開工。但現時較年輕入行的後輩，接了一部電影後，幸運的兩、三個月後有工開，更多的卻是找一份收入穩定的工作，邊做邊等待機會。

因為而家好多人都好想入行，好多人都好想做電影呢件事，好似一個夢工場一樣。確實喺某程度上曾經係一個夢工場，但係而家係一個對一啲新入行嘅係一個幾毀滅性嘅嘢，因為佢哋冇機會去參與，冇機會去成長，冇機會去體驗嘅時候，這個夢好似係會打碎。我當然唔希望咁樣，對我嚟講，我當然希望可以儲到好足夠的資源俾呢班人更加有機會。 《焚城》導演潘耀明

《焚城》導演潘耀明說，「而家好多人都好想入行，好多人都好想做電影呢件事，好似一個夢工場一樣。」（夏家朗攝）

《焚城》早前與另一部電影《破·地獄》推出套票，明哥覺得這個做法非常好，不論效果理想與不理想，但是最重要是出發點「夠有心」，去吸引觀眾入場欣賞兩部好電影。他又說，《焚城》成本拍了2億多元，賣套票其實對票房幫不了多少，但勝在用心吸引觀眾入場。

《焚城》早前與另一部電影《破·地獄》推出套票，明哥覺得這個做法非常好。（資料圖片）

至於香港電影業能否回到當年百花齊放的光景，明哥肯定地表示有信心，「因為實在係近年都有好多新進導演，有啲年輕人佢哋拍得出好好睇嘅電影，呢個絕對我對他們好有信心」不過，要支持他們繼續拍出好的香港電影，首先還是要令他們能夠養活自己，不用「憂柴憂米」。

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