最貴租旺角朗豪坊Cinema City宣布7.22約滿結業　同系剩兩間戲院

電影老闆黃百鳴旗下、每月租金達577.6萬元的全港最貴租旺角朗豪坊Cinema City戲院，院方今日（12日）在官方Facebook宣布因租約期滿，將於7月22日正式結業。院方稱「感謝各位影迷過去多年的支持，會繼續在其他Cinema City戲院與大家分享更多好電影」。據了解，該戲院結業遷出後，將由另一公司接手繼續經營戲院。



根據土地註冊處資料顯示，新進駐承租朗豪坊戲院舖位的公司名為「SUPREME EASY INVESTMENT LIMITED」，其登記地址為金鐘海富中心2座一單位，與百老匯院線官網的聯絡地址相同。而過往兩間戲院都必須與業主訂下「十年之約」，新租客的租約期則縮減至8年零4個月，由今年7月23日起生效。



戲院｜旺角朗豪坊Cinema City約滿7月中離場 同系星影匯亦將告別

朗豪坊Cinema City約滿｜577萬最貴租戲院 日賣1,800戲票才回本

朗豪坊Cinema City宣布於7月22日結業。（資料圖片/吳美松攝）

旺角朗豪坊Cinema City租約期滿，將於7月22日正式結業。(Cinema City Facebook截圖)

院方今日（12日）在官方Facebook宣布因租約期滿，將於7月22日正式結業。院方稱「感謝各位影迷過去多年的支持，會繼續在其他Cinema City戲院與大家分享更多好電影」。而Cinema City於九龍灣國際展貿中心的「星影匯」戲院，因為九展關閉重建，亦已於6月30日最後營業。Cinema City目前僅剩荃灣愉景新城及柴灣永利中心的戲院。

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朗豪坊Cinema City前身為UA朗豪坊戲院，2014年承租的UA院線約滿結業後，同年7月由電影老闆黃百鳴旗下的Cinema City接手租入經營。朗豪坊Cinema City共有6間影院，共提供1,077個座位，其中1號院設置韓國CJ CGV開發的4DX動感影院系統，為全港首間引入4D技術的戲院。該院同時亦是全港最貴租的戲院，現時每月租金577.6萬元，有關租約為10年期，於今年7月屆滿。

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