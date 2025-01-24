助養｜港媽25年間助養9童　啟發親生女也成助養者：這是一個祝福

在香港，不少孩童過著衣食無憂生活，在地球某些地方，孩童卻孤苦無依，生活因貧困無以為繼。一名現育有兩位小朋友的香港媽媽李婉君，透過宣明會助養兒童計劃在25年間先後助養9位孩童，更啟發正就讀大學的親生女兒成為助養者。她形容25年來陪伴助養孩童成長的歷程，是一個blessing（祝福）。

回想有次年初次到柬埔寨探望當時只有7歲的助養男孩，她特意買了兩個保溫壺送給對方父母，後來才得知他們的家原來沒有自來水，要每星期踩單車兩次去一個遠遠的地方裝水，她感嘆道：「你有心、有錢唔係就等於真係可以幫到。」

談到捐助，香港世界宣明會指2023年籌得的捐款較疫情前的2019年減少近31%，原因是受經濟未完全復蘇及移民等因素影響。香港世界宣明會，縱然在這個情況下，仍努力去做不同的通訊，提供不同的慈善項目，期望香港人繼續關心和支持遠方的需要。



李婉君（左）、房志剛（右）分享多年來助養孩童的感受。（董素琛攝）

到柬埔寨探望7歲助養男孩送保溫壺無所用：有心有錢唔等於幫到佢哋

大學剛畢業、初出茅廬，可如何扶傾濟弱？在2000年，大學畢業、剛找到第一份工作的李婉君受到一位有做兒童慈善工作的朋友啟發，決定開始助養孩童；一直到25年後的今天，她共助養過9名孩童。

談及探訪助養孩童的經歷，她說，曾於2019年初次到柬埔寨探望當時只有7歲的助養男孩，特意買了兩個保溫壺送給對方父母，後來才得知他們家沒有自來水，「佢哋係每一個禮拜，要媽咪踩單車兩次，去一個遠嘅地方裝啲水返嚟，先有飲用水。」她感嘆道：「你有心、有錢唔係就等於真係可以幫到。」

香港世界宣明會近年籌得的捐款收入較疫情前少，捐助服務總監朱潔嫺解釋是受經濟未完全復甦、移民等因素影響。（董素琛攝）

李婉君自2000年起助養孩童，一直到25年後的今天，她共助養過9名孩童。（董素琛攝）

時光飛逝，李婉君現已是兩位小朋友的媽媽。她形容25年來陪伴助養孩童成長的歷程，是一個blessing（祝福），「陪伴嘅歷程、見到佢地開心嘅感覺，係一個好大嘅感受」。她說，會與親生小朋友一起看助養孩童的相片、畫作，並分享自己到當地探望的點滴，種種參與令他們「覺得自己都係（有份助養的）一份子」。她續說，現正就讀大學的親生女兒亦因此受到啟發，成為助養者，每月捐款270元助養小朋友。

房志剛認為每位小朋友不論出生，只要能給予足夠機會，都能活出豐盛人生。（董素琛攝）

助養者受先天殘障啟發：能給予足夠機會都能活出豐盛人生

另一名助養者房志剛2013年起，先後助養兩名分別來自中國內地及孟加拉的孩童。房志剛指，自己自出生起便是殘障人士，但父母堅持為他提供好的教育和醫療，認為若非接受到良好的教育和醫療，「可能I am nobody（我甚麼也不是）」。受此啟發，他認為每位小朋友不論出生，只要能給予足夠機會，都能活出豐盛人生，故選擇助養孩童。

房志剛憶述，去年5月到過孟加拉，探訪助養的女孩，惟到埗第二日卻遇上颱風，當地的水浸情況嚴重。他說，竪日準備結束行程時，助養女孩卻特意走過一段不短的路程來見他。他續說，颱風令女孩家的屋頂倒塌，在忙於拯救家園的同時，助養女孩和其父母仍抽出時間，與他相見，讓他大受感動。他又說，起初助養該名女童時，對方仍不會寫字，到後來開始懂得畫畫和寫信，認為看著小朋友成長的過程，推動他繼續助養孩童。

不受負面消息影響 助養者親證受助家庭生活獲改善

宣明會過往被傳出助養兒童照片多次重複等負面消息，被問及有否影響對機構的信心，李婉君指，在到過當地探訪後才得知有關消息，親眼所見助養兒童的生活得到改善，故認為所捐款項是適得其所。她憶述，於去年再度到訪柬埔寨探望該名助養男孩時，見到對方家中種植了很多棕櫚樹、香蕉等植物，可用來出售獲利，認為是多了很多資源來幫助他們改善生活。

房志剛亦說，負面消息沒有影響信心，指由2013年至今都有收到助養孩童的信件。他又指，「我自己都幾care我助養嘅金錢」，故一直有追蹤宣明會如何運用善款，認為機構是在做實事。

香港宣明會捐款較疫情跌31%：期望港人繼續關心和支持遠方需要

宣明會助養兒童計劃以「助社區・童成長」為主題，每月捐款270元便可助養1名兒童及幫助其社區。朱潔嫺指，計劃以兒童為中心，分為3個主要階段，並持續10至15年時間，幫助發展中國家一些較穩定的社區建立自給自足的能力。

根據香港世界宣明會網站上公布的年度報告，機構在2019年共籌得9.34億元善款收入，但在2023年，機構籌得的善款收入卻只有6.46億元，減少近31%。朱潔嫺解釋是受經濟未完全復甦、移民等因素影響。她指，縱然在這個情況下，宣明會仍努力去做不同的通訊，讓香港人認識到世界的情況，繼而再提供幫助；除助養兒童計劃外，宣明會亦有提供不同的慈善項目，幫助有需要的小朋友，期望香港人繼續關心和支持遠方的需要。