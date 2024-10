世界糧食日｜宣明會報告：未來4年恐有逾300萬女童死於營養不良

聯合國糧食及農業組織(FAO) 將每年10月16日定為「世界糧食日」(World Food Day),希望全球關注飢餓問題。世界宣明會在「世界糧食日」前夕最新一份報告指出,因應疫情等因素加上傳統思想影響下,婦女和女童因飢餓問題而引起的營養不良情況更嚴重,男女營養不良差距進一步拉闊,如果情況持續,估計未來4年約有310萬名女童,將死於出生體重過輕及缺乏維他命A,呼籲針對性解決女性營養不足問題。



圖、文:香港宣明會

長期缺乏充足糧食會引致飢餓,同時引發一連串因營養不良引致的體重過輕、貧血等疾病。但FAO發現,由於衝突、反覆的天氣衝擊和經濟下行,令全球多達7.83億人面臨飢餓,其中窮人和弱勢社群最為嚴重,不少人來自農業家庭;全球有約28億人無力負擔健康膳食,引致各種形式的營養不良。

世界宣明會本月發表報告《Breaking the Cycle: The Cost of Malnutrition to Girls》,指出現時女性和女童佔全球長期營養不良人口6成,經過新冠肺炎疫情後,男性和女性的營養不良人口比例進一步拉開,由4,900萬人大幅增加約1.5倍至1.26億人,估計因疫情令兩性不平等的情況加劇,削弱了女性工作能力及獲取有營養食物的途徑。

世界宣明會在「世界糧食日」前夕最新一份報告指出,因應疫情等因素加上傳統思想影響下,婦女和女童因飢餓問題而引起的營養不良情況更嚴重。(香港宣明會提供)

如果情況持續,世界宣明會估計未來4年約有310萬名女童將死於出生體重過輕及缺乏維他命A,當中包括約有14萬的嬰兒每年死於出生體重過輕,以及250多萬名5歲以下女童死於維他命A缺乏症。根據本港衞生署資料,維他命A是一種幫助製造視網膜的感光物質(視紫質),亦可促進成長、發育、維持皮膚、黏膜健康,協助免疫系統運作正常。缺乏維他命A可導致夜盲症、妨礙生長,以及免疫功能受損等問題。

受傳統思想影響,有些國家或地區的父母會優先將營養和治療給予男孩,因而令女孩營養不良情況更嚴重。世界宣明會引用一項於2010年撰寫的外國研究發現,40至50% 女孩較大機會在嬰孩時期死亡。另外,全球超過10億婦女和正值青少年的女童受不同程度的營養不良問題影響,包括過輕或過重、發育遲緩,以及患上微量營養素缺乏症 (micronutrient deficiencies)相關病症如貧血等。

宣明會報告指出,疫情令兩性不平等的情況加劇,削弱了女性工作能力及獲取有營養食物的途徑。(香港宣明會提供)

世界宣明會指出,營養不良不僅影響女童的健康,亦影響她們接受教育、未來發展及收入等,因此提出7個建議,包括擴展女童及婦女的營養服務及提升相關人員培訓、集中針對青少年的營養需要,包括提供多種微量營養素,以及對抗性別不平等等。相關報告請參閱:https://bit.ly/4f4qxpY